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전국 전북

전주시의회 “호남권 반도체 클러스터 전북 소외 안 돼”…정부·전북도 대책 촉구

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전주 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 15. 14:55

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최영심 의원 발의, 대형 국책사업에서 전북 반복적 소외
433-전주시의회, 정부 ‘3대 메가프로젝트’ 전북·전주 배제 규탄 01
'호남권반도체클러스터전북소외대응 및 전주시광역거점도시도약촉구결의안'을 채택한 전주시의회./전주시의회,
전북 전주시의회가 정부의 '3대 메가프로젝트' 가운데 호남권 반도체 클러스터 조성 과정에서 전북과 전주가 배제됐다며 정부와 전북특별자치도에 대책 마련을 촉구했다.

전주시의회는 15일 열린 제433회 임시회 제1차 본회의에서 최영심 의원(서신동)이 대표 발의한 '호남권 반도체 클러스터 전북 소외 대응 및 전주시 광역거점도시 도약 촉구 결의안'을 채택했다.

최 의원은 결의안에서 "지난 6일 정부가 호남권 반도체 산업단지를 광주 군 공항 부지에 조성키로 결정하면서, 전북자치도와 전주시는 투자계획을 전혀 보장받지 못하는 소외의 악순환이 되풀이되고 있다"며 발의 이유를 밝혔다.

이어 "호남이라는 이름 아래 추진되는 대형 국책사업에서 전북이 반복적으로 소외되는 구조는 전북특별자치도 출범 취지와 국가균형발전 원칙에 명백히 위배된다"고 주장했다.

또 "전남·광주 중심의 사업 구조에서 벗어나 새만금과 전주를 연계한 분산 배치형 반도체 클러스터로 전략을 재설계해야 한다"며 "전북도는 탄소소재 국가산단, 탄소융복합 기회발전특구 등 전북형 첨단산업 벨트 구축을 위해 전주를 전북 발전의 중추도시로 명확히 설정하고, 도정 핵심전략과 국가예산 확보사업에 우선 반영될 수 있도록 모든 행정력을 집중하라"고 촉구했다.

한편 의회는 이날 채택한 결의안을 청와대와 국무총리실, 기획재정부, 산업통상자원부, 전북특별자치도 등 관계 기관에 전달할 예정이다.
박윤근 기자

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