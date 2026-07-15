닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 북미

트럼프, 이란 봉쇄 복원·추가 공습…일촉즉발 호르무즈

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005913

글자크기

닫기

하만주 워싱턴 특파원

승인 : 2026. 07. 15. 17:57

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

美 전함 20여척·군용기 수백대 작전 수행
협상 가능성 열고 통행료 20% 발언 철회
이란 혁명수비대 "원유 수송 차단" 경고
트럼프 호르무즈
6월 22일(현지시간) 찍은 일러스트에 도널드 트럼프 미국 대통령의 3D 프린팅 미니어처 뒤에 호르무즈 해협과 이란이 표시된 지도가 보인다./로이터 연합
도널드 트럼프 미국 행정부가 14일(현지시간) 이란에 대한 해상봉쇄를 재개하고 추가 공습을 단행하며 군사적 압박 수위를 한층 끌어올렸다. 다만 호르무즈 해협 통과 화물에 20%의 안전보장 비용을 부과하겠다는 방침은 하루 만에 철회하며 걸프 동맹국들과의 조율에 나섰다.

미군 중부사령부(CENTCOM)는 이날 오후 4시(한국시간 15일 오전 5시)부터 이란 항구와 연안을 오가는 선박에 대한 해상봉쇄를 재개했다고 밝혔다.

CENTCOM은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "현재 중동 전역에서 미 해군 전함 20척 이상과 군용기 수백 대가 작전을 수행하고 있다"며 추가 군사행동에 대비하고 있다고 밝혔다.

미군은 봉쇄 재개에 앞서 이란의 해상 공격 능력을 약화하기 위한 추가 공습도 단행했다. 이란 당국은 부셰르시 4곳과 반다르아바스, 게슘섬, 시리크, 아바단, 마샤르 등이 공격받았다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 통행료 20% 부과 방침을 철회했다. 그는 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협 통과 화물에 부과하기로 했던 20%의 안전보장 비용을 걸프 국가들과의 무역·투자 협정으로 대체하겠다"고 밝혔다.

그는 알리 알자이디 이라크 총리와의 백악관 회담에서 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 바레인, 쿠웨이트 지도자들이 다른 해결 방식을 요청했다고 설명했다. 다만 신규 투자 규모나 구체적인 합의 내용은 공개하지 않았다.

트럼프 대통령은 군사적 압박과 함께 협상 가능성도 열어뒀다. 그는 폭스뉴스 인터뷰에서 "우린 그들을 아주 심하게 두들겨 패고 있다"며 "협상 테이블에 나오지 않는다면 발전소와 교량까지 모두 공격할 것"이라고 경고했다. 그러면서 "(미국) 대표자들이 사실 인터뷰 약 한 시간 전에도 이란 대표단과 대화했다"며 양측 간 접촉이 계속되고 있다고 밝혔다.

미군의 해상봉쇄에 맞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국과 동맹국들의 원유·가스 수송로까지 차단할 수 있다고 경고했다. 혁명수비대는 15일 IRNA 통신 등 국영 매체를 통해 발표한 성명에서 "적들이 세계 원유·가스 수출로를 해적 행위로 봉쇄한 이상 미국과 그 동맹국들에 이익이 되는 다른 원유·가스 수송로도 차단될 것에 대비해야 한다"고 밝혔다.
하만주 워싱턴 특파원
관련기사

트럼프, '무통행료' 뒤집고 호르무즈 20% 비용 부과 방침…이란 재봉쇄에 전면전 문턱

트럼프, 이란 재봉쇄·호르무즈 '20% 통행료'…브렌트유 9.6% 폭등

트럼프, 이란 봉쇄 재개·호르무즈 화물에 20% 요구…"미국이 수호자, 무상 수호 끝"

이란전쟁에도 미 성장률 2.1%…물가 3.4%에 연준 금리 연말까지 동결 전망

이란, 호르무즈 틀어쥐고 '팍스 이라니카' 승부수…트럼프의 위험 회피에 베팅

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 창덕궁서 중국인 무술 무단 시연…외국인들 ‘한국 문화’로 착각

‘4兆’ 태국 호위함 수주 눈앞…한화오션, 해외 함정시장 판 키운다

[인터뷰] “응원소비에 한성기업 온라인 매출 90% 급증…새벽배송 기반 확보”

SK하이닉스, 미국선 51% 프리미엄·국내 ETF는 45% 폭락…바클레이스, 목표가 330달러 제시

트럼프, 호르무즈 통행료 철회하고 대이란 봉쇄 복원…미·이란 다시 충돌

국세청, 업무보고 ‘5대 핵심과제’ 발표… ‘통합 재정수입기관’으로 도약

李, 삼전닉스 레버리지 논란에 “주식시장 돌덩이 골라내야”

지금 뜨는 뉴스

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가