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대한노인회, 제헌절 맞아 ‘유엔데이 국경일 지정 제안’ 공동 캠페인

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전원준 기자

승인 : 2026. 07. 16. 09:37

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광복회·헌정회·재향군인회·유엔한국협회·부영그룹 등 참여
유엔데이 국경일 지정 공동 캠페인
대한노인회·광복회·대한민국헌정회·대한민국재향군인회·유엔한국협회·부영그룹이 제헌절을 맞아 공동 진행하는 '유엔데이 국경일 지정 캠페인' 홍보물./부영그룹
제헌절을 맞아 과거 공휴일이었던 '유엔데이(10월 24일)'를 국경일로 지정하자는 취지의 공동 캠페인이 진행된다.

대한노인회와 광복회, 대한민국헌정회, 대한민국재향군인회, 유엔한국협회, 부영그룹은 17일 제헌절을 맞아 '제헌절, 대한민국 제헌 헌법 제정에는 UN이 함께했습니다'를 주제로 공동 캠페인을 추진한다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 대한민국 정부 수립 과정에서 유엔이 수행한 역할과 6·25전쟁 당시 유엔군의 참전을 재조명하고, 이를 바탕으로 유엔에 대한 감사의 의미를 되새기자는 취지로 마련됐다.

참여 단체들은 1948년 5월 10일 총선거가 유엔한국임시위원단(UNTCOK)의 지원 아래 실시됐고, 이를 통해 구성된 제헌국회가 같은 해 7월 17일 제헌 헌법을 공포한 뒤 8월 15일 대한민국 정부가 수립됐다고 설명했다.

또 1950년 6·25전쟁 당시에는 유엔 안전보장이사회의 결의에 따라 유엔군이 참전해 대한민국 방어에 나섰으며, 전투지원 16개국과 의료지원 6개국, 물자·재정지원 38개국 등 모두 60개국이 지원했다고 밝혔다. 약 198만 명이 유엔군으로 참전했고, 이 가운데 약 4만 명이 전사했다는 점도 함께 소개했다.

이들은 대한민국이 유엔의 지원을 통해 정부를 수립하고 전쟁을 극복한 역사를 가진 만큼 제헌절에는 헌법 제정을 기념하는 것과 함께 유엔의 역할도 함께 기억할 필요가 있다고 주장했다.

아울러 우리나라는 1950년부터 유엔 창설일인 10월 24일을 '유엔데이'로 지정해 공휴일로 운영했으나, 1976년 공휴일에서 제외됐다고 설명했다.

이중근 부영그룹 회장은 "제헌절은 대한민국 헌법 공포를 기념하는 날인 만큼 대한민국의 탄생과 국가 수호 과정에서 유엔이 수행한 역할도 함께 기억할 필요가 있다"며 "'유엔데이 국경일 지정'은 유엔의 희생과 헌신을 기리고 그 의미를 미래 세대에 계승하자는 취지"라고 말했다.
전원준 기자

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