닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

건설·부동산 업계소식

동부건설, 외국인 근로자 대상 AI 동시 통번역 도입…“현장 소통 사각지대 해소”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260716010006038

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 07. 16. 09:47

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

동부건설 외국인 근로자 안전보건 교육
동부건설 건설현장 외국인 근로자들이 안전보건 교육을 듣고 있다./동부건설
동부건설이 인공지능(AI) 기술을 안전관리와 품질관리 분야에 확대 적용하며 건설 현장의 디지털 전환(DX)을 추진한다.

동부건설은 외국인 근로자와의 의사소통을 지원하기 위해 AI 기반 실시간 통번역 프로그램을 전 현장에 도입했다고 16일 밝혔다.

외국인 근로자 증가에 따른 언어 장벽을 줄이고, 산업안전보건법 개정으로 강화된 위험성평가 참여 및 결과 공유 의무를 보다 효율적으로 이행하기 위한 조치다.

해당 프로그램은 한국어를 비롯한 여러 언어를 실시간으로 번역해 작업 전 안전회의(TBM), 위험성평가 결과 공유, 신규 근로자 안전교육 등에 활용된다. 외국인 근로자들이 작업별 위험요인과 안전수칙을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 돕기 위해서다.

특히 여름철에는 온열질환 예방수칙과 작업 중 유의사항을 신속하게 전달하는 데도 활용할 계획이다. 동부건설은 안전·보건관리자와 관리감독자를 대상으로 프로그램 사용 교육을 실시하고, 협력업체의 작업 전 안전회의에도 적용 범위를 넓힐 예정이다.

품질관리 분야에는 AI 기반 '품질·하자 공유 시스템'을 새롭게 구축했다. 이 시스템은 건축·토목·플랜트 사업부별 품질 기준과 하자 사례, 원인 분석, 조치 방법 등을 통합 관리하며, 임직원이 관련 자료를 열람하고 내려받을 수 있도록 했다.

AI 챗봇 기능도 탑재했다. 사용자가 품질이나 하자와 관련된 내용을 입력하면 사업부별로 축적된 자료를 바탕으로 관련 정보를 검색해 답변을 제공한다. 현장에서 필요한 시공 기준과 하자 사례, 대응 방안을 보다 빠르게 확인할 수 있도록 한 것이다.

동부건설은 그동안 품질 관련 정보가 개별 문서나 현장 경험에 분산돼 있어 필요한 자료를 찾는 데 시간이 걸렸지만, 이번 시스템 구축으로 정보를 통합 관리할 수 있게 됐다고 설명했다. 이를 통해 반복 하자를 줄이고 시공 품질 관리도 강화할 수 있을 것으로 보고 있다.

동부건설 관계자는 "AI 기술을 활용해 외국인 근로자와의 안전 소통을 강화하고, 축적된 품질·하자 데이터를 현장에서 효율적으로 활용할 수 있도록 관련 시스템을 지속 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프, 한국 조선사 검토·‘지역 밖’ 선박 구매 언급…미 해군 조달 확대 신호

‘메시 라스트 댄스’ 한 경기 남았다…아르헨티나, 월드컵 2연패 정조준

[속보] 한국은행, 기준금리 연 2.75%로 0.25%포인트 인상…3년6개월 만

메가프로젝트로 늘어나는 송전망 수요…전문인력·자재는 ‘태부족’

[검사수첩] 두 검사가 이어간 수사…경찰이 놓친 ‘몰카 SD카드 바꿔치기’ 진실 밝혔다

[사설] 해외서도 레버리지 ETF 비판… 대책 서둘러라

미군, 이란 닷새째 2차례 공습…WSJ “트럼프, 섬 점령·핵 연계시설 폭격 검토”

지금 뜨는 뉴스

해인사, 유네스코 세계유산위원회서 팔만대장경 가치 알린다

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터