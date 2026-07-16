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이스타항공, 경찰특공대와 항공기 테러 대응 훈련 실시

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김한슬 기자

승인 : 2026. 07. 16. 10:03

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15일 인천공항서 대테러 훈련 진행
[사진자료4]
이스타항공 운항·객실승무원과 경찰특공대원이 항공기 테러 대응을 위한 전략 회의를 하고 있다. /이스타항공
이스타항공이 경찰특공대와 항공기 테러 대응 역량 강화를 위한 합동 훈련을 실시했다.

16일 이스타항공은 지난 15일 인천국제공항에 주기된 자사 항공기에서 이스타항공 운항·객실승무원과 경찰특공대원 등 총 40여 명이 참여한 가운데 대테러 훈련을 진행했다고 밝혔다.

이번 훈련은 테러범의 항공기 납치 상황을 가정해 실시됐다. 현장감을 높이기 위해 실제 항공기와 경찰특공대 전술 장비 등을 동원해 실전과 같은 환경에서 진행됐다.

승무원과 특공대원은 조종석과 출입문, 비상구 등 항공기 내부 구조를 면밀히 살펴보고 항공보안법을 숙지하는 시간을 가졌다. 이어 항공기 내부 진입, 테러범 제압, 폭발물 제거, 화재 진압 등 단계별 테러 대응 절차를 수행했다. 부상자 응급 처치와 상황 종료 후 후속 조치까지 실습하며 훈련을 마무리했다.

이스타항공은 훈련 결과를 바탕으로 대테러 매뉴얼을 점검, 보완하고 비상 대응 체계를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

이스타항공 관계자는 "항공 안전은 철저한 사전 대비와 반복적인 훈련에서 시작된다"며 "실제 비정상 상황에서도 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 다양한 상황을 가정한 모의 훈련을 지속 실시하며 안전 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.
김한슬 기자

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