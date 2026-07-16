IPARK현대산업개발, 강원 ‘춘천 리버뷰 아이파크’ 분양…20일 특공

총 262가구 규모…800여 가구 아이파크 브랜드타운 조성

춘천리버뷰 아이파크 투시도 0 IPARK현대산업개발이 강원 춘천시 일대에 공급하는 '춘천리버뷰 아이파크' 아파트 투시도./IPARK현대산업개발

IPARK현대산업개발이 강원 춘천시 일대에서 새 아파트를 선보인다.IPARK현대산업개발은 춘천시 '춘천 리버뷰 아이파크' 아파트 견본주택을 16일 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 밝혔다.청약일정은 오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자는 29일 발표하며 정당계약은 다음 달 10일부터 12일까지 사흘 간 이뤄진다.이 단지는 지하 2층~지상 최고 27층, 2개 동, 전용면적 59·84㎡형 총 262가구 규모로 조성된다. 앞서 공급된 장학 아이파크와 함께 약 800가구 규모의 아이파크 브랜드타운을 형성하게 된다.단지는 춘천로와 춘천순환로, 춘천IC 접근성이 우수하며 경춘선과 ITX를 이용할 수 있는 춘천역도 차량으로 이동 가능한 거리에 있다. 주변에는 대형마트와 행정기관, 대학병원 등이 위치해 생활 인프라를 갖췄으며 장학초, 강원중·고, 춘천여고, 한림성심대 등 교육시설도 인접해 있다.전 가구를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍을 높였으며, 드레스룸과 세대별 창고 등 수납공간을 마련했다. 피트니스센터와 GX룸, 골프연습장, 작은도서관, 시니어라운지 등 커뮤니티 시설도 조성된다. 주차장은 모두 지하에 배치해 지상은 산책로와 휴게공간 중심의 공원형 단지로 꾸밀 예정이다.스마트홈 시스템도 적용된다. 공동현관 안면인식 출입 시스템과 CCTV, 지하주차장 비상벨을 비롯해 지문인식 디지털 도어록, 월패드 기반 조명·난방·환기 제어, 공기질 측정 기능 등을 갖췄다. 욕실에는 비상 스피커폰을 설치해 긴급 상황에 대응할 수 있도록 했다.