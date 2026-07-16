강태창 전북도의원 “새만금 내국인 카지노 추진 백지화해야”

강 의원 "카지노 계획은 도민 공론화 과정없이 추진된 정책" 비판

전임 도정에서도 거듭 무산된 사안… "보여주기식 꼼수 행정" 지적

강태창 0 전북특별자치도의회 강태창 의원.

전북특별자치도의회 강태창 의원(기획행정위원회·군산1)이 새만금 내국인 출입 카지노 복합리조트 추진 계획의 전면 재검토를 촉구했다.강 의원은 16일 열린 전북특별자치도의회 제430회 임시회 5분 자유발언에서 최근 이원택 도지사가 발표한 새만금 내국인 출입 카지노 복합리조트 추진 계획에 대해 "도민 공론화 과정 없이 추진된 정책"이라며 즉각적인 백지화를 요구했다.강 의원은 "이번 카지노 유치 계획은 지사의 선거 공약이나 인수위원회 업무보고에서도 논의되지 않았던 사안"이라며 "전북이 3대 메가프로젝트에서 소외된 상황을 만회하기 위한 보여주기식 정책으로 비칠 수 있다"고 주장했다.이어 사회적 파장이 큰 정책을 도민과의 공론화 없이 일방적으로 통보한 것은 도정 핵심 가치인 '도민 주권'에 정면으로 역행하는 처사라고 강하게 비판했다. 또 과거 전임 도정에서도 세 차례나 내국인 카지노 유치를 시도했으나 시민단체의 우려와 도민들의 거센 반발로 무산된 낡은 정책임을 상기시켰다.강 의원은 "출입 횟수와 베팅 한도를 제한해 부작용을 막겠다는 것은 도박의 파괴력을 전혀 모르는 안일한 발상"이라며, "강원랜드의 뼈아픈 선례가 증명하듯 카지노는 경제 활성화가 아닌 도박 중독과 가정 파탄, 범죄 증가라는 참혹한 상처만 남길 뿐"이라고 경고했다.끝으로 "현재 새만금은 대기업 투자와 산업단지 확장을 통해 미래 첨단산업의 거점으로 도약해야 할 결정적 시점"이라며, "미래 신산업 유치 흐름에 스스로 찬물을 끼얹는 도박판 유치를 당장 멈추지 않는다면, 걷잡을 수 없는 도민의 저항에 직면하게 될 것"이라고 강조했다.