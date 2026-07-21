성남시의회·신상진 시장 첫 공식 회동…“협력은 강화, 견제는 원칙대로”

제10대 의회 출범 후 첫 오찬 간담회…시정 방향 공유·정책 협력 공감대 형성

[크기변환]IMG_8964 0 신상진 성남시장(왼쪽 세번째)와 강상태 성남시의회 의장(오른쪽 세번째)이 20일 시내 한 식당에서 열린 시 집행부와 시의회 의장단 간 공식 간담회에서 대화를 하고 있다. /성남시

성남시의회 의장단과 신상진 시장이 제10대 시의회 출범 이후 처음으로 공식 간담회를 열고 협력과 소통을 어떻게 강화할지 머리를 맞댔다.21일 성남시의회에 따르면 강상태 의장과 신 시장은 전날 시내 한 식당에서 열린 오찬 간담회에서 시민 중심의 시정 운영 방향과 의정 활동, 정책과 예산 협력 체계 구축 등에 대해 다양한 의견을 나눴다.이번 만남은 새롭게 꾸려진 시의회 의장단과 신 시장이 공식적으로 만난 첫 자리여서, 앞으로 시정과 의정 간 협력 관계를 다지는 계기가 됐다는 게 시의회 측의 설명이다.이날 간담회에는 시의회 측에서 강상태 의장을 비롯해 정연화 부의장, 더불어민주당 최종성 대표의원, 국민의힘 이상호 대표의원, 김보석 행정교육위원장, 안광환 경제환경위원장, 윤혜선 문화복지위원장, 박기범 도시건설위원장, 민영미 윤리특별위원장 등이 참석했다.양측은 이 자리에서 협치가 필요하다는 데 공감하면서, 서로의 역할과 책임을 존중하는 관계가 무엇보다 중요하다는 데 의견을 모았다.시의회는 앞으로도 시 집행부와의 소통을 더욱 강화하고, 시민 삶의 질을 높이고 지역을 발전시키는 정책에는 적극적으로 힘을 보탠다는 입장이다.강 의장은 "의회와 집행부는 시민을 위해 함께 일하는 동반자"라며 "상호 존중과 긴밀한 소통이 바탕이 돼야 정책과 예산이 시민 삶을 더 나아지게 할 수 있다"고 강조했다. 이어 "지역 발전과 시민 행복을 위한 정책이라면 의회도 적극적으로 협력하고 지원하겠다"면서도 "의회의 견제와 감시는 시민이 부여한 중요한 역할이니만큼, 점검과 비판이 필요한 일에는 책임 있게 임하겠다"고 밝혔다.