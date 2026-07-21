의정부시, 기업과 함께 성장하는 미래산업도시 도약 속도전

시지메드텍 신공장 준공…의정부 용현산업단지, 의료기기 산업의 핵심 거점으로 도약

1.기업투자유치과(의정부시, 시지메드텍 신공장 준공…기업과 함께 성장하는 미래산업도시로 도약)1 0 김원기 의정부시장(오른쪽 네 번째)이 지난 20일 용현산업단지 내에서 열린 시지메드텍 신공장(D동) 준공식 참석자들과 테이프커팅을 하고 있다./의정부시

의정부 용현산업단지가 의료기기 산업의 핵심 거점으로의 도약에 한발 더 다가선다. 의료기기 전문기업인 시지메드텍 신공장 준공을 통해서다.바이오·의료기기 산업이 미래 성장 가능성이 높은 첨단산업인 만큼 이번 시지메드텍의 생산 기반 확대는 의정부시가 미래산업 중심도시로 도약하는 데에도 의미 있는 발판이 될 것으로 기대된다.21일 의정부시에 따르면 김원기 시장은 전날 용현산업단지에서 열린 시지메드텍 신공장(D동) 준공식에 참석해 "기업이 연구와 투자에 전념할 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"며 기업하기 좋은 도시 조성을 위한 지원 의지를 분명히했다.시지메드텍은 1997년 설립 이후 정형외과 임플란트 분야를 기반으로 성장해 세계 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있는 의료기기 전문기업이다. 최근에는 축적된 정밀 금속 가공 기술을 바탕으로 치과 임플란트 분야에 진출하고, 인체조직 가공 및 에너지 기반 미용 의료기기(EBD) 사업으로 영역을 확장하며 지속적으로 성장하고 있다.특히 용현산업단지 조성 초기부터 의정부에 뿌리내려 지역경제와 산업 발전을 함께 이끌며 의정부를 대표하는 의료기기 기업으로 자리매김하고 있다. 이번에 준공된 신공장은 첨단 생산설비를 기반으로 정형외과 임플란트 생산 역량을 대폭 확대하고, 연구개발과 제조 경쟁력을 한층 강화하기 위해 조성됐다.이를 통해 정형외과 임플란트 의료기기 생산의 효율성과 품질 경쟁력을 높이는 한편, 신공장 준공으로 확보된 기존 생산 공간을 치과 임플란트 생산시설로 활용해 생산 효율성도 높일 계획이다. 나아가 의료기기 사업의 글로벌 시장 진출 확대에도 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.시는 이번 신공장 준공이 단순한 생산시설 확충을 넘어 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 보고 있다. 기업의 지속적인 투자는 양질의 일자리 창출과 협력기업 동반 성장, 지역 산업 생태계 강화로 이어져 지역경제 선순환 구조를 만드는 중요한 기반이 되기 때문이다.김 시장은 "기업의 성장이 곧 지역의 성장이고, 시민의 삶의 질을 높이는 가장 큰 원동력"이라며 "시지메드텍이 보여준 과감한 투자와 혁신은 의정부 경제의 미래를 밝히는 소중한 밑거름이 될 것"이라고 말했다.