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전북교육감직인수위 ‘교육인권·AI교육’ 등 10대 핵심과제 제안

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 07. 21. 10:50

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'교육의 지역화·다양화·특성화' 실현 전북교육 청사진 제시
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제20대 전북특별자치도교육감직인수위원회가 21일 천호성 교육감에게 향후 4년 동안 추진할 전북교육의 비전과 방향, 중점과제를 담은 정책 제안서를 전달했다./박윤근 기자
제20대 전북특별자치도교육감직인수위원회가 교육인권 보호망 구축과 AI 기반 교육 플랫폼 조성 등 향후 4년간 전북교육의 방향을 담은 '10대 핵심과제'를 천호성 교육감에게 제안했다.

인수위원회는 활동 종료를 앞둔 21일 천호성 교육감에게 전북교육의 비전과 정책 방향, 중점 추진과제를 담은 정책 제안서를 전달했다고 밝혔다.

인수위는 활동 기간 교육감의 교육철학을 교육행정에 구현하기 위한 실행 기반 마련에 집중했다. 특히 공약을 실현 가능한 정책으로 구체화하기 위해 부서별 공약 이행계획을 검토하고 전문위원회 자문과 교육공동체 의견을 수렴해 10대 핵심과제를 선정했다

선정한 10대 핵심과제는 △교육인권 보호망 구축 △전북유학 확대·교육혁신선도지역 추진 △합의제 감사위원회 설치·운영 △기초학력 책임제 △독서 300 프로젝트 △성장지향 수업·평가 △AI 기반 교육 플랫폼 구축 △전북학생진로·진학교육원 설립 △함께하는 도전학교 △지역 교육자치 역량 강화 등이다.

반상진 인수위원장은 "천호성 교육감이 강조해 온 '교육의 지역화·다양화·특성화'를 실현하고, 전북교육의 대전환 체제를 구축해 새로운 미래 나침반을 설계하는 데 주안점을 뒀다고 밝혔다.

특히 이번 인수위 정책 제안에서 눈에 띄는 것은 전북교육의 정신적 뿌리를 동학농민혁명 정신에 둬 전북교육의 5대 교육정책 방향을 확립했다.

여기에 공약 이행 과정에서 정책의 시급성, 교육적 효과, 재정 건전성, 실행 가능성을 종합적으로 고려한 단계적 추진도 제안했다.

아울러 모든 공약은 '성과관리 체계(BSC)'를 기반으로 관리할 것을 요청했다. 정책 추진 여부만 평가할 것이 아니라 학생 성장, 기초학력 향상, AI 활용 역량, 진로·진학 만족도, 교원 업무경감, 교육복지 체감도 등 핵심 성과지표(KPI)를 설정하고, 매년 도민에게 투명하게 공개함으로써 교육행정의 책임성을 높여야 한다는 의견이다.

인수위의 정책 제안서를 전달받은 천호성 교육감은 "전북교육의 새로운 여정에 함께해 주신 인수위원들께 감사드린다. 인수위 정책 제안에 담긴 도민의 열망과 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
박윤근 기자

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