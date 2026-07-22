김건희, 종합특검 질문에 진술 거부…8시간 만에 구치소 복귀

김 여사, 조사 마치고 서울남부구치소 복귀

종합특검 출석하는 김건희 0 22일 김건희 여사를 태운 호송차가 경기도 과천 2차 종합특검에 들어서고 있다. /연합뉴스

대통령실 관저 이전 특혜 의혹을 받는 김건희 여사가 22일 권창영 2차 종합특검팀에 출석해 조사를 마치고 8시간 만에 구치소로 돌아갔다.종합특검팀은 이날 오전 10시부터 오후 5시 50분까지 김 여사를 특정범죄가중처벌법상 알선수재와 직권남용 혐의 피의자 신분으로 조사했다. 조사를 마친 김 여사는 서울남부구치소로 돌아갔다.김 여사는 이날 종합특검팀의 질문에 진술거부권을 행사하며 진술을 거부한 것으로 확인됐다.김 여사는 2022년 김오진 전 국토교토부 1차관(당시 대통령실 관리비서관)을 통해 인테리어 업체 21그램이 대통령 관저 이전 공사를 수주하도록 개입한 혐의를 받는다. 또 공사 수주 등 특혜 제공의 대가로 21그램 측으로부터 금품을 받은 혐의도 받는다.종합특검팀은 김 여사가 21그램 측으로부터 모두 1000만원 상당의 금품을 받은 것으로 의심하고 있다. 특히 김 여사가 통일교로부터 받은 샤넬 가방을 다른 물건으로 교환할 때 21그램 대표의 부인이 동행해 324만원가량의 차액을 지급한 것도 '관저 이전 혜택'의 대가라고 판단하고 있다.김 여사 변호인인 채명성 변호사는 이날 조사에 앞서 "제기된 혐의는 종합특검팀의 일방적인 주장이며 사실과 다르다"며 "관저 공사 수주 등에 전혀 관여한 바 없다"고 말했다.그러면서 금품 수수 의혹에 대해선 "받은 의류 금액에 '웃돈까지' 얹어서 돈을 보낸 내역이 있다"고 반박했다.