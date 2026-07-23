HD현대중공업, ITER 마지막 진공용기 모듈 조립 완료

22일 'KOREA-ITER 퓨전 데이'

9개 진공용기 섹터 중 4개 제작

HD 0 원광식 HD현대중공업 부사장(왼쪽)이 22일 프랑스 남부 카다라슈에서 열린 'KOREA-ITER 퓨전 데이' 행사에서 피에트로 바라바쉬 ITER 사무총장으로부터 감사패를 받고 있다. /HD현대

HD현대중공업이 제작한 국제핵융합실험로(ITER) 진공용기 마지막 섹터 모듈 조립이 완료됐다. 세계 최대 핵융합 프로젝트인 ITER 건설이 마무리 단계에 접어들면서 미래 핵융합에너지 실현도 한층 가까워졌다는 평가다23일 HD현대중공업에 따르면 최근 프랑스 남부 카다라슈 ITER 건설 현장에서 마지막 진공용기 섹터가 열차폐체와 초전도 자석을 결합한 섹터 모듈로 조립됐다. 이 모듈은 최종 조립을 위해 토카막 피트로 이동했으며, 나머지 8개 섹터 모듈과 결합해 약 5000톤 규모의 도넛 형태 진공용기로 완성될 예정이다.ITER는 한국과 유럽연합(EU), 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도 등 7개 회원국이 공동으로 프랑스 카다라슈에 건설 중인 세계 최대 핵융합실험로 프로젝트다. 태양과 같은 핵융합 반응을 지상에서 구현해 청정에너지를 생산하는 것을 목표로 한다.HD현대중공업은 ITER를 구성하는 전체 진공용기 섹터 9기 가운데 4기를 제작했다. 2010년 한국에 배정된 2기를 수주한 데 이어 2016년 EU 물량 2기까지 추가로 확보했으며, 2024년까지 모두 인도했다.진공용기는 1억도 이상의 초고온 플라즈마를 가두고 고진공 상태를 유지하는 ITER의 핵심 설비다. 높이 11.3m, 폭 6.6m, 무게 약 400톤에 달하는 초대형 구조물이다. 각 섹터가 오차 없이 결합할 수 있도록 극도의 제작 정밀도가 요구된다. 프랑스 원자력 압력용기 관련 법령과 국제 원자력 기술 기준, ITER 국제기구의 엄격한 품질·안전 기준도 충족해야 한다.HD현대중공업은 선박과 해양플랜트 건조 과정에서 축적한 초대형 구조물 제작 기술과 품질관리 역량을 바탕으로 진공용기 섹터 제작을 성공적으로 수행했다. 이러한 공로를 인정받아 22일(현지시간) 프랑스 카다라슈 ITER 건설 현장에서 열린 'KOREA-ITER Fusion Day' 행사에서 감사패를 받았다.이날 행사에는 과학기술정보통신부를 비롯해 국내 기업과 연구기관, ITER 국제기구 관계자 등 150여 명이 참석해 ITER 건설 추진 현황과 한국의 주요 조달 성과를 공유하고 핵융합 분야 국제협력 확대 방안을 논의했다.원광식 HD현대중공업 부사장은 "ITER 진공용기 섹터의 성공적인 제작과 설치는 대한민국 산업계의 기술 경쟁력과 국제 협력의 결실을 보여주는 중요한 이정표"라며, "HD현대중공업은 앞으로도 축적된 기술과 경험을 바탕으로 미래 세대를 위한 지속가능한 에너지 실현에 기여해 나갈 것"이라고 말했다.