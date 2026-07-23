닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 광주

장흥·강진·해남 지역수요맞춤지원사업으로 주민 삶의 질 높인다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008356

글자크기

닫기

전남 이명남 기자

승인 : 2026. 07. 23. 11:12

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

국토부 공모서 국비 86억 원 확보…관광·교통·복지 인프라 확충 탄력
전남광주
전남광주는 국토부 지역수요맞춤지원 공모에 선정된 장흥군 안양 율산 노벨문학마을 활성화사업 조감도./전남광주통합특별시
장흥과 강진, 해남에 문화·교통·복지 기반시설이 잇따라 들어서면서 지역 주민의 정주 여건과 생활 편의가 한층 개선될 전망이다.

전남광주통합특별시는 국토교통부의 '2026년 지역수요맞춤지원 공모사업'에 장흥군과 강진군, 해남군이 신청한 3개 사업이 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.

지역수요맞춤지원 사업은 성장촉진지역으로 지정된 전국 8개 시·도 70개 시·군을 대상으로 주민 정주 여건과 생활편의시설 개선을 지원한다. 올해는 전국에서 48개 사업이 신청해 15개 사업이 선정됐다.

장흥군은 '안양 율산 노벨문학마을 활성화 사업'을 추진한다. 한승원 작가의 창작 자산을 활용한 한승원 책방과 해산문학공원, 복합문화공간 등을 조성하고 교육·문학 프로그램과 인근 관광자원을 연계해 체류형 관광거점으로 육성할 계획이다. 총사업비는 37억원이며 이 가운데 국비 26억원이 투입된다.

강진군은 시외버스터미널 인근에 공영주차타워를 조성하는 '생활밀착형 공공주차 인프라 구축사업'을 추진한다. 총사업비 56억원(국비 30억원)을 투입해 주차난과 불법 주정차를 해소하고 상권 접근성을 높여 주민과 방문객의 편의를 개선할 것으로 기대된다.

해남군은 해남·완도·진도·강진 4개 군이 공동 활용하는 '해·완·진·강 무장애 스마트 재활 거점 조성사업'을 추진한다. 총사업비 172억원(국비 30억원)을 들여 공영주차장과 치유정원, 로봇 기반 첨단 재활센터 등을 구축하고, 인근 지자체 복지기관과 시설·프로그램을 공동 활용하는 초광역 복지체계를 마련할 계획이다.

이번 사업 선정으로 전남광주통합특별시는 문화관광과 교통, 복지 분야 생활기반시설을 확충하는 것은 물론 지역 간 서비스 격차를 줄이고 정주 여건 개선에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 선정된 3개 사업에는 모두 국비 86억원이 지원된다.

김재인 전남광주시 지역계획과장은 "이번 공모 선정은 주민 생활과 밀접한 사업의 필요성을 정부로부터 인정받은 결과"라며 "지역 활력을 높이고 주민 삶의 질을 개선할 수 있는 국비 공모사업을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
이명남 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

트럼프, 이란 선박 공격마다 교량·발전소 파괴…후티, 홍해 봉쇄 경고에 유가 94달러

‘승리 요정’ 하지원 시구하자, 보스턴 80년 만의 대기록 ‘15연승’

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

李대통령 “부동산 문제, 일정 갈등·저항 감수해야”

군, 15사단 이중투표 소동 해명 번복…“투표권 모두 보장, 사실과 달라”

초고가 1주택 보유세 강화 찬반 팽팽…정부, 부동산 세제 여론 공개

지금 뜨는 뉴스

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다

청소년 도박 예방 나선 페이커, 명예경찰 ‘경장’ 됐다