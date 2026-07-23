“항만을 거대한 지능형 로봇으로”…해수부, ‘피지컬 AI’로 글로벌 시장 10% 정조준

광양항 실증 거쳐 2032년 진해신항에 선도 모델 전면 도입

완전자율화·AI 운영시스템 구축으로 항만 생산성 30% 향상 기대

과학기술관계장관회의 주재하는 배경훈 부총리<YONHAP NO-2584> 0 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 과학기술관계장관회의에서 발언하고 있다. /연합

과학기술관계장관회의 주재하는 배경훈 부총리<YONHAP NO-2578> 0 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 과학기술관계장관회의에서 발언하고 있다./연합

정부가 세계적으로 표준이 없는 '피지컬 AI 항만' 선도 모델을 조성한다. 광양항 테스트베드를 통해 기술 실증을 하고, 진해신항 선도 모델 조성을 통해 전국으로 확대한다는 방침이다. 향후 하역장비 완전자율화, AI 기반 항만운영시스템(TOS) 구축, 진해신항 선도 모델 전면 도입 등을 통해 2035년까지 항만 장비 세계시장 점유율 10%를 달성하겠다는 목표다.23일 해양수산부가 과학기술관계장관회의에서 발표한 '피지컬 AI 항만 전략'에 따르면 정부는 'K-피지컬 AI를 통한 글로벌 스마트항만 선도'를 비전으로 2035년까지 4대 핵심기술 선도, 생산성 30% 향상, 안전사고 원천 차단, 세계시장 점유율 10% 달성을 목표로 세웠다. 과거 재래식 항만에서 무인화 항만으로 탈바꿈했듯, 항만을 거대한 지능형 로봇처럼 운영되는 시스템을 구현한다는 것이다.피지컬 AI 시장 규모는 지난해 124조원에서 오는 2033년이면 1462조원에 달할 것으로 전망된다. 국내에선 진해신항 피지컬 AI 적용으로 2조5000억원 규모의 AI 항만 기술 시장 창출이 기대된다. 공두표 해수부 항만국장은 "이제 무인 자동화를 넘어 AI 기반의 인지, 판단, 제어가 가능한 피지컬 AI 항만으로 발전시키고자 한다"며 "항만이 하나의 거대한 지능형 로봇처럼 운영되는 시스템을 구현할 것"이라고 설명했다.해수부는 항만 생산성과 글로벌 경쟁력 강화를 최우선 과제로 드라이브를 걸고 있다. 기존 자동화 중심이던 정책에서 나아가 크레인, 무인이송장비(AGV) 등 하역장비가 주변 상황을 스스로 판단하는 완전자율화는 물론, 선박 줄잡이 등 고위험 작업의 무인화 기술 개발을 전폭적으로 지원한다.구체적으로 정부는 우리 기술을 기반으로 항만과 배후단지의 혁신을 본격 추진한다. 우선 2032년 개장을 앞둔 진해신항 1단계(9선석)에 연구개발(R&D) 성과를 전면 도입해 '피지컬 AI 항만' 선도 모델로 구축하고, 향후 2040년 2단계로 확장할 계획이다. 약 7조9158억원이 투입되는 1단계 기반시설에는 자율형 항만크레인 198기(안벽 36기, 야드 162기)와 무인이송장비(AGV) 171대, 인공지능 항만운영시스템(AI TOS) 등이 대거 적용된다. 또한 정책금융 및 재정 지원으로 민간 운영사의 부담을 완화하고, 기존 신항 터미널은 물론 육·해·공 물류를 아우르는 자율적 연계 시스템도 함께 구축한다.기존 항만의 첨단화와 배후단지 혁신도 속도를 내기 위해 국산 기술 완전자동화항만으로 조성 중인 광양항(7724억원 규모)을 테스트베드로 삼아 기술을 우선 실증한 뒤, 진해신항과 다른 컨테이너 항만으로 확산시킨다는 전략이다. 기존 컨테이너 항만은 소프트웨어(AI 기반 항만운영)부터 안전성 제고, 장비 자율화 순으로 단계적 전환을 추진하며, 화공품이나 유류 등을 취급하는 비컨테이너 항만 역시 화물 특성을 고려해 울산항 등에서 특화 시범사업을 거쳐 전국으로 확대한다.항만 배후단지에는 시범 구축지 선정을 통해 AI 데이터센터와 스마트 공동물류센터를 조성하고, 진해신항 내륙항만배후단지 내에 'P.AX(Port AX) 클러스터'를 구축해 조선·방산 등 항만 의존도가 높은 제조기업의 실증과 AI 전환을 적극 지원할 방침이다.피지컬 AI 항만 산업 생태계도 활성화한다. 수요 기업의 AI 전환과 공급 기업의 혁신을 돕는 'AX 지원플랫폼'을 신규로 구축하고, 해양진흥공사 펀드 등을 활용해 기업들의 자율적인 시장 확대를 유도하고 있다. 산업 수요에 맞춘 현장 전문인력 양성과 재직자 역량 강화 프로그램도 본격화한다.특히 차세대 항만 구현의 숙원이었던 제도적 기반 마련을 위해 '항만기술산업법' 정비에 나선다. 지원 범위에 피지컬 AI 장비와 시스템을 명확히 포함하고, 표준 및 성능 인증 제도를 구체화했다. 고비용 장비 도입에 따른 업계 부담을 덜어주기 위해 맞춤형 정책금융 및 세제 지원 등도 함께 검토하고 있다.특히 수요기업에는 해양진흥공사 펀드를, 공급기업에는 해양모태펀드 등 맞춤형 정책금융을 지원해 중소기업의 현장 실증과 상용화 기회를 넓힌다는 구상이다. 더불어 산업 현장에 필요한 전문인력 양성, 재직자 역량 강화 프로그램, 관련 자격제도 운영 등 맞춤형 인력 양성 체계도 확립한다. 사이버 보안에도 강화 방안도 마련한다.국내에서 검증된 기술력을 바탕으로 글로벌 물류 해외 진출에도 나설 계획이다. 지난해 11월 아랍에미리트(UAE) 국빈방문 후속으로 양국 간 R&D 추진이 논의 중인 '한-UAE 피지컬 AI 항만·물류 프로젝트' 등 양자 협력 네트워크를 적극 활용하고, 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UN ESCAP)와의 공동연구 등 국제기구 연계 다자 네트워킹도 폭넓게 지원하기로 했다.황종우 해수부 장관은 "아직 세계적으로 피지컬 AI 항만에 대한 뚜렷한 선도 모델이 없는 지금이 제조업과 AI 분야 모두에서 강점을 지닌 우리나라가 기술과 시장을 선점할 수 있는 좋은 기회"라며 "기술개발부터 사업화, 우리 항만의 혁신과 해외시장 진출까지 전 과정을 적극 지원하여 국가 물류 경쟁력을 높이고 대한민국의 AI 3대 강국 도약을 뒷받침하겠다"라고 말했다.