닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 세계일반

이란, 걸프 내 美중앙정보국 시설 공격에…정보당국, 러시아 개입 조사

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008370

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 07. 23. 10:15

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

사우디·이라크 등 CIA 시설 최소 2곳 이상 공격 받아
러, 이란에 타격 정보·첨단 기술 제공
IRAN-CRISIS/SAUDI
지난 3월 5일(현지시간) 사우디아라비아 리야드 상공으로 연기가 피어오르고 있다./로이터 연합
미국 정보당국이 최근 걸프 지역 내 미 중앙정보국(CIA) 시설을 겨냥한 이란의 드론 공격과 관련해 러시아가 타격 목표 정보 및 첨단 기술을 제공했을 가능성을 두고 조사 중인 것으로 알려졌다고 로이터통신이 22일(현지시간) 보도했다.

복수의 미 정보 소식통에 따르면 미 정보당국은 공격의 정교함과 고도의 타격 정밀도, 그리고 러시아와 이란 간 지속적인 기술 협력 관계를 근거로 러시아의 조력 가능성에 주목하고 있다. 국방·안보 사안의 특성상 비공식 정보에 기반한 조사인 만큼, 러시아의 개입 여부에 대해서는 아직 결론을 내리지 못한 상태다.

앞서 로이터를 비롯한 주요 언론 보도와 미 당국 발표에 따르면, 걸프 지역 내 미군 시설을 공격하는 과정에서 러시아는 이란 측에 좌표 등 일반적인 타격 정보를 제공해 왔다. 그러나 CIA 시설을 겨냥한 공격에 대해 러시아의 지원 여부를 미 정보당국이 조사한 것은 이번이 처음이라고 로이터는 전했다.

지난 3월 사우디아라비아 리야드 주재 미 대사관 내 CIA 지부를 비롯해, 이라크 동부 등 최소 2곳 이상의 CIA 관련 시설이 이란 드론의 공격을 받은 것으로 파악됐다.

소식통에 따르면 미 정보 분석가들은 이란이 대사관 공격 당시 러시아의 타격 목표 데이터에 의존했는지 조사해 왔다. 하지만 이란이 대사관 전체를 겨냥했다가 우연히 CIA 시설을 타격했을 가능성도 제기돼 여전히 의문은 남아 있다.

현지 서방 당국자들은 리야드 대사관 공격 당시 러시아가 기술 지원으로 정밀도가 향상된 샤헤드 드론 2대가 동원된 것으로 보고 있다. 먼저 첫 번째 드론이 대사관 외벽의 취약한 부분을 타격해 구멍을 낸 뒤, 이어서 침투한 두 번째 드론이 내부에서 폭발하는 방식을 사용한 것으로 알려졌다.

또한 군사 전문가들은 러시아가 이란에 신호 교란에 강한 코메타-M(Kometa-M) 위성 항법 장비를 제공해 이란산 드론의 정밀도를 개선하는 데 기여한 것으로 보고 있다. 이와 관련해서는 월스트리트저널(WSJ)이 지난 3월 최초로 보도한 바 있다.

전직 CIA 지국장이자 비밀 작전관이었던 대얼 호프만은 양국의 긴밀한 전략적 파트너십을 고려할 때 모스크바가 이란의 CIA 시설 타격을 돕는 것을 놀라운 일이 아니라고 전했다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

트럼프, 이란 선박 공격마다 교량·발전소 파괴…후티, 홍해 봉쇄 경고에 유가 94달러

‘승리 요정’ 하지원 시구하자, 보스턴 80년 만의 대기록 ‘15연승’

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

李대통령 “부동산 문제, 일정 갈등·저항 감수해야”

군, 15사단 이중투표 소동 해명 번복…“투표권 모두 보장, 사실과 달라”

초고가 1주택 보유세 강화 찬반 팽팽…정부, 부동산 세제 여론 공개

지금 뜨는 뉴스

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다

청소년 도박 예방 나선 페이커, 명예경찰 ‘경장’ 됐다