풀무원푸드앤컬처, 위탁급식·컨세션 동반 성장…상반기 신규 수주 39곳

위탁급식 매출 8.5%·컨세션 21.8% 증가…전국 500여개 영업점 운영

군 급식·공항·휴게소·외식으로 사업 확대…하반기 북미 진출·신규 외식 브랜드 추진

[사진1] (1) 0 풀무원푸드앤컬처가 운영하는 위탁급식 사업장에서 브랜드 콜라보 이벤트 데이를 진행하고 있다./풀무원푸드앤컬쳐

풀무원푸드앤컬처가 위탁급식과 컨세션 사업을 중심으로 사업 포트폴리오 확대에 속도를 내고 있다. 군 급식과 공항 라운지, 휴게소, 골프장, 외식 사업까지 영역을 넓히며 종합 푸드서비스 기업으로의 전환을 본격화하는 모습이다.풀무원의 푸드서비스 전문기업 풀무원푸드앤컬처는 올해 상반기 위탁급식과 컨세션 사업 매출이 각각 전년 동기 대비 8.5%, 21.8% 증가했다고 23일 밝혔다.회사 측은 상반기 동안 전국에서 39개 영업점을 신규 수주하며 총 500여 개 사업장을 운영하게 됐다고 설명했다. 기업·군 급식뿐 아니라 공항, 휴게소, 리조트, 골프장, 외식 등 다양한 생활 공간으로 사업 영역을 확대하며 성장 기반을 강화하고 있다.주력 사업인 위탁급식 부문은 상반기에만 34개 신규 사업장을 확보했다. 하루 평균 제공 식수는 26만5000식 규모다. 최근 카카오판교아지트 급식 사업을 수주하며 판교 IT기업 시장 내 입지를 넓혔고, 래미안 블레스티지를 시작으로 프리미엄 아파트 조식 서비스에도 진출했다. 이를 통해 주거 공간 기반 커뮤니티 다이닝 사업장을 4곳으로 확대했다.고객별 맞춤형 서비스 전략도 강화하고 있다. 어린이집과 학교에는 성장기 맞춤 급식을, 기업에는 트렌드를 반영한 구내식당을 운영한다. 아파트 커뮤니티와 실버타운에는 입주민과 시니어 특성을 고려한 식음 서비스를 제공하는 등 생애주기별 맞춤형 식문화 서비스를 확대하고 있다.군 급식 사업도 성장세다. 풀무원푸드앤컬처는 현재 육·해·공군과 해병대 등 전국 14개 군 급식 사업장을 운영하고 있으며 최근 육군보병학교를 신규 수주했다. 공군 제3훈련비행단과 육군 39사단 신병교육대 급식 운영에서 우수 평가를 받는 등 운영 품질도 인정받았다.컨세션 사업은 해외여행 수요 회복과 레저 활동 증가에 힘입어 두 자릿수 성장세를 이어갔다. 특히 인천국제공항 스카이허브라운지 이용객이 전년 동기 대비 47.9% 증가하며 실적 개선을 이끌었다. 회사는 김포공항 라운지 운영권도 확보해 오는 9월 신규 개장을 준비하고 있으며, 서울한양CC 등 골프장 식음사업 수주도 확대하고 있다.휴게소와 관광시설 사업에서는 지역 식재료를 활용한 로코노미 메뉴와 체험형 콘텐츠를 강화하고 있으며, 부산 엑스더스카이 전망대는 미식과 관광을 결합한 복합문화공간으로 운영 중이다.AI를 활용한 운영 혁신도 추진하고 있다. 모바일 플랫폼 '원더풀', AI 식수 예측 시스템, 고객 리뷰 분석 시스템 'AIRS' 등을 도입해 운영 효율과 고객 만족도를 높이고 있다.풀무원푸드앤컬처는 하반기 북미 지역 한국 기업 사업장을 시작으로 대학과 국제학교 등 해외 시장 진출도 확대할 계획이다. 국내에서는 오는 9월 칼국수 전문 외식 브랜드를 선보이며 외식 사업 경쟁력도 강화한다는 방침이다.이동훈 풀무원푸드앤컬처 대표는 "위탁급식을 기반으로 군 급식, 공항, 컨세션, 휴게소, 외식 등 다양한 영역으로 사업을 확장하고 있다"며 "AI 기반 운영 혁신과 건강한 식문화를 바탕으로 글로벌 시장에서도 지속가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.