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LIG D&A, 英 밥콕과 ‘맞손’…함정·유도무기 개발 협력

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김유라 기자

승인 : 2026. 07. 23. 10:26

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영국 현지서 전략적 협력 협정 체결
LIG 제조·밥콕 엔지니어링 시너지
사진 (13)s
LIG D&A과 밥콕 주요 관계자들이 지난 21일(현지시간) 영국에서 개최된 전략적 협력 협정을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다./LIG D&A
LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 영국 방산기업 밥콕(Babcock)과 글로벌 방산시장 공략을 위한 전략적 협력에 나선다.

23일 LIG D&A는 지난 21일(현지시간) 영국에서 열린 '판버러 국제에어쇼 2026'에서 밥콕과 전략적 협력 협정(SCA)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협정은 2024년 양사가 맺은 양해각서의 후속 조치다.

양사는 LIG D&A의 첨단 기술·제조 역량과 밥콕의 엔지니어링·지원 및 작전 운영 역량을 결합해 글로벌 방산 고객을 대상으로 통합 솔루션을 공동 개발할 계획이다.

주요 협력 분야는 LIG 장비를 탑재한 AH-140 호위함 개발과 발사체 및 정밀유도무기(PGM) 개발 정비·보수·유지(MRO), 로보틱스·자율·무인시스템 개발 등이다.

AH-140은 영국 해군의 'Type 31 호위함'을 기반으로 밥콕이 개발한 수출형 함정 플랫폼이다. 양사는 AH-140에 LIG D&A의 무장과 센서 등 장비를 결합해 글로벌 함정시장 수요에 대응할 방침이다.

양사는 이번 협정을 통해 각사의 기술과 글로벌 네트워크를 활용해 단기 사업 기회뿐 아니라 장기적인 공동 사업도 발굴한다는 계획이다. 특히 해양 방산과 정밀유도무기, 무인체계 분야에서 협력 범위를 단계적으로 확대할 예정이다.

이현수 LIG D&A 해외사업부문장은 "이번 전략적 협력 협정은 글로벌 시장에서 새로운 경쟁력을 확보하는 중요한 전환점"이라며 "세계 각국 고객에게 차별화된 통합 해양 방산 솔루션을 제공할 수 있도록 협력을 지속 확대하겠다"고 말했다.

닉 하인 밥콕 인터내셔널 그룹 최고성장책임자는 "양사의 상호 보완적인 역량과 엔지니어링 전문성, 글로벌 네트워크를 결합해 주요 국제시장에서 경쟁력 있는 파트너십을 구축할 것"이라며 "단기와 장기 사업 기회를 함께 발굴해 의미 있는 가치를 창출할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
김유라 기자

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