현대차·기아, 상해에 ‘中 UX 연구 거점’ 개관…현지 모빌리티 개발

중국 상하이시 징안구에 이전 개관

모빌리티 UX 가치 효과적 전달

사진1) 현대자동차·기아, UX 스튜디오 상하이 개관 0 UX 스튜디오 상하이 전경./현대차

현대자동차·기아가 중국 소비자들의 디지털 경험과 사용 패턴을 반영한 차세대 모빌리티 개발에 속도를 낸다.현대차·기아는 중국 상하이시 징안구에 사용자경험(UX) 연구 거점인 'UX 스튜디오 상하이'를 개관하고, 중국 시장 맞춤형 UX 연구를 본격화한다고 23일 밝혔다.기존 황푸구에서 운영하던 UX 스튜디오를 상하이 핵심 상권인 징안사 인근으로 이전한 것으로, 고객 접근성을 높이고 현지 소비자와의 접점을 확대하기 위한 차원이다.UX 스튜디오 상하이는 중국 스마트 모빌리티 시장과 소비자 트렌드를 연구하고 이를 차세대 차량 개발에 반영하는 역할을 맡는다.현대차·기아는 특히 인공지능(AI)이 차량 기능과 사용자 경험을 지속적으로 학습·최적화하는 차세대 지능형 차량인 'AIDV' 개발을 위해 현지 고객들의 생활 방식과 이동 경험을 분석하고, 이를 차량 기획과 UX 설계 초기 단계부터 적용할 계획이다.또 중국 푸단대 경영대학원 등 현지 대학 및 연구기관과 협력해 사회·문화적 변화가 모빌리티 경험에 미치는 영향도 공동 연구할 예정이다.UX 스튜디오는 고객 체험 공간인 '오픈 랩(Open Lab)'과 전문 연구 공간인 '어드밴스드 랩(Advanced Lab)'으로 구성된다.오픈 랩에서는 일반 고객이 차량 UX와 미래 모빌리티 기술을 직접 체험하고 연구 프로그램에 참여할 수 있다. 연구 중인 신기술을 경험한 뒤 연구원에게 의견을 제시하는 등 실제 차량 개발 과정에도 참여할 수 있도록 했다.어드밴스드 랩은 사전 모집한 참여자와 연구원이 함께 UX 프로젝트를 검증하는 공간이다. 시뮬레이터를 활용해 HMI(인간-기계 인터페이스)와 첨단운전자보조시스템(ADAS) 관련 연구를 진행하고, 다양한 공동 연구를 통해 확보한 고객 의견을 실제 제품 개발에 반영할 계획이다.현대차·기아 관계자는 "UX 스튜디오 상하이는 디지털 트렌드에 민감한 중국 고객의 생생한 목소리를 가장 가까이에서 듣는 핵심 거점"이라며 "중국 시장에서 확보한 고객 인사이트를 제품 개발 초기 단계부터 반영해 글로벌 시장에서 차별화된 모빌리티 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.