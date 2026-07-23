포티투닷, 모빌리티 AI 인재 확보 나선다…최대 70명 경력직 채용

올해 말까지 약 200명 채용 예정

[이미지] 포티투닷, 모빌리티 AI 경력직 ‘집중 채용’ 실시 0 포티투닷 대표 이미지./포티투닷

현대차그룹의 소프트웨어 개발 자회사 포티투닷(42dot)이 모빌리티 인공지능(AI) 경쟁력 강화를 위해 대규모 경력직 채용에 나선다.포티투닷은 총 7개 부문에서 최대 70여 명 규모의 경력사원을 모집하는 '집중 채용'을 실시한다고 23일 밝혔다.채용 분야는 자율주행과 AI, 차량용 운영체제(OS), 앱마켓 등 소프트웨어 개발 직군은 물론 서비스 기획과 사업개발 등 비개발 직군까지 포함한다. 모집 직무는 30여 개로, 자율주행 소프트웨어 엔지니어와 딥러닝 엔지니어, 프론트엔드 엔지니어 등이 대표적이다.이번 채용은 지원자의 부담을 줄이기 위해 '빠른 채용 프로세스'를 도입한 것이 특징이다. 서류 접수 후 면접 진행 여부를 영업일 기준 7일 이내 안내하고, 1·2차 면접을 포함한 모든 전형을 28일 안에 마무리할 예정이다. 최종 합격자는 이르면 10월 초부터 순차적으로 입사하게 된다.포티투닷은 이번 채용을 시작으로 연말까지 약 200명의 인재를 추가 확보할 계획이다. 향후에도 집중 채용을 통해 모빌리티 AI 핵심 분야의 우수 인재 영입을 지속 확대한다는 방침이다.포티투닷 관계자는 "현대차그룹의 모빌리티 AI 경쟁력 강화를 위해 역량 있는 인재를 지속적으로 영입하고 있다"며 "풍부한 경험과 도전 정신을 바탕으로 미래 모빌리티 혁신을 함께 만들어갈 인재들의 많은 지원을 기대한다"고 말했다.