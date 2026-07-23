정기선號 HD현대, ‘핵융합 심장’ 품었다…미래 에너지 영토 확장

세계 최대 핵융합 프로젝트 핵심 설비 제작 완료

SMR·원자력 추진선 이어 핵융합까지 사업 확대

정기선 0 정기선 HD현대 회장. /HD현대

정기선 HD현대 회장이 미래 에너지 사업의 외연을 넓히고 있다. 세계 최대 핵융합 프로젝트인 국제핵융합실험로(ITER) 핵심 설비 제작을 성공적으로 마무리하면서다. 소형모듈원자로(SMR)와 원자력 추진선에 이어 핵융합 분야까지 사업 포트폴리오를 확장하며 미래 에너지 사업 경쟁력을 강화했다.23일 업계에 따르면 HD현대는 SMR과 핵융합, 원자력 추진선을 미래 성장축으로 삼고 관련 사업을 확대하고 있다.HD현대중공업이 최근 제작한 ITER의 마지막 진공용기 섹터는 최근 프랑스 남부 카다라슈 ITER 건설 현장에서 열차폐체와 초전도 자석을 결합한 섹터 모듈로 조립됐다. 이 모듈은 최종 조립을 위해 토카막 피트로 옮겨졌다. 향후 나머지 8개 섹터 모듈과 결합해 약 5000톤 규모의 도넛 형태 진공용기로 완성될 예정이다.ITER는 한국과 유럽연합(EU), 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도 등 7개 회원국이 공동으로 추진하는 세계 최대 핵융합 프로젝트다. 태양과 같은 핵융합 반응을 지상에서 구현해 청정에너지를 생산하는 것을 목표로 한다.진공용기는 1억도 이상의 초고온 플라즈마를 가두고 고진공 상태를 유지하는 ITER의 핵심 설비다. 높이 11.3m, 폭 6.6m, 무게 약 400톤에 달하는 초대형 구조물이다.HD현대중공업은 ITER를 구성하는 전체 진공용기 섹터 9기 가운데 4기를 제작했다. 2010년 한국에 배정된 2기를 수주한 데 이어 2016년 EU 물량 2기까지 추가 확보해 지난해까지 모두 인도했다. HD현대중공업은 공로를 인정받아 22일(현지시간) 프랑스 카다라슈에서 열린 'KOREA-ITER Fusion Day' 행사에서 ITER 국제기구로부터 감사패를 받았다.이번 성과는 정 회장이 추진하는 미래 에너지 사업 전략의 연장선으로 해석된다. HD현대가 주력하는 핵융합과 SMR은 극한 환경을 견디는 초대형 고정밀 설비 제작 기술과 엄격한 품질·안전 관리 역량이 필수라는 공통점이 있다. ITER를 통해 축적한 기술력이 SMR과 차세대 원자력 설비 사업으로 이어질 수 있다는 평가다.HD현대는 SMR 분야에서 사업 보폭을 넓히고 있다. HD한국조선해양은 2022년 마이크로소프트(MS) 공동창업자 빌 게이츠가 설립한 미국 SMR 기업 테라파워에 3000만 달러를 투자했다. 지난해에는 미국 와이오밍주 케머러에 건설 중인 나트륨 원자로의 원자로용기 제작 사업을 수주했고, 올해 5월에는 원자로 격납시스템 핵심 설비 공급을 위한 기본합의서(HOA)를 체결했다.정 회장은 올해 3월과 5월 빌 게이츠 테라파워 회장을 만나 나트륨 원자로 공급망 확대와 상용화 추진 현황을 점검하고 후속 협력 방안을 논의했다.HD현대의 청사진은 원전을 넘어 원자력 추진 선박으로 이어진다. 회사는 지난해 미국 휴스턴에서 SMR 기술을 적용한 1만5000TEU급 원자력 추진 컨테이너선 설계 모델을 공개하고 미국선급협회(ABS)로부터 기본인증(AIP)을 획득했다. 오는 2030년까지 용융염원자로(MSR)를 적용한 원자력 추진선을 개발한다는 목표다.