금호타이어, 신제품 판매왕 컨테스트 시상…우수 대리점 20곳 선정

대리점 동기부여·상생 협력 강화

[사진] 금호타이어, ‘2026 신제품 판매왕 컨테스트’ 시상식 개최 0 정일택 금호타이어 대표이사 사장(왼쪽 8번째)을 비롯해 우수 판매 대리점 대표들과 금호타이어 임직원들이 '2026 신제품 판매왕 컨테스트' 시상식에서 기념촬영을 하고 있다./금호타이어

금호타이어가 지난 22일 서울 종로구 서울사무소에서 '2026 신제품 판매왕 컨테스트' 시상식을 열고 상반기 신제품 판매 확대에 기여한 우수 대리점을 포상했다고 23일 밝혔다.이번 행사는 상반기 출시한 신제품의 판매 성과를 높인 대리점을 격려하고 우수 사례를 공유해 하반기 판매 확대 기반을 마련하기 위해 마련됐다. 시상 대상은 올해 출시한 프리미엄 컴포트 SUV 타이어 '크루젠(CRUGEN) GT Pro'와 프리미엄 컴포트 타이어 '마제스티 솔루스(Majesty SOLUS) EDGE' 판매 실적이다.금호타이어는 우수한 판매 성과를 거둔 대리점을 선정해 시상했으며, 신제품의 성공적인 시장 안착과 전국 도·소매 대리점과의 상생 협력 강화 의지도 함께 강조했다.시상식에는 정일택 금호타이어 대표이사를 비롯해 우수 대리점 대표와 임직원 등이 참석했다. 수상자는 '크루젠 GT Pro' 판매왕 13명과 '마제스티 솔루스 EDGE' 판매왕 10명 등 중복 수상자를 포함해 총 20명의 대리점 대표다.'크루젠 GT Pro'는 승차감과 정숙성을 강화한 프리미엄 컴포트 SUV 타이어로, 전 규격이 UTQG 트레드웨어 800과 에너지소비효율 2등급 이상을 획득했다. '마제스티 솔루스 EDGE'는 기존 '마제스티 솔루스'의 성능을 한층 끌어올린 프리미엄 컴포트 타이어다.금호타이어는 앞으로도 우수 판매 사례를 전국 대리점과 공유하고 판매 현장의 성과를 적극 보상하는 문화를 확대해 대리점과의 동반 성장을 이어간다는 방침이다.정일택 사장은 "이번 판매왕 컨테스트 시상식은 단순한 포상 행사를 넘어 신제품의 성공을 반드시 실현하겠다는 금호타이어의 강한 의지를 대내외에 알리는 자리"라며 "우수 대리점과의 긴밀한 협력을 바탕으로 하반기에도 신제품 판매 확대와 시장 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.