HD현대삼호, 지역 어르신 위한 따뜻한 나눔…경로당 50곳에 식기세척기 후원

사회복지공동모금회 통해 8000만 원 지정기탁…위생·건강·편의 모두 잡는 상생 실천

HD현대삼호 식기세척기 후원 0 HD현대삼호가 22일 영암군 삼호읍행정복지센터에서 '삼호읍 경로당 식기세척기 후원 기탁식'을 열고 사회복지공동모금회를 통해 8,000만 원 상당의 식기세척기 50여 대를 지정기탁했다. 후원 물품은 삼호읍 내 50여 개 경로당에 설치돼 어르신들의 위생적인 급식 환경 조성과 이용 편의 증진에 활용될 예정이다./HD현대삼호

지역과 함께 성장해 온 HD현대삼호가 또 한 번 따뜻한 나눔을 실천하며 지역사회에 훈훈한 감동을 전했다.HD현대삼호는 22일 영암군 삼호읍행정복지센터에서 '삼호읍 경로당 물품 기탁식'을 열고, 지역 어르신들의 보다 건강하고 쾌적한 생활환경 조성을 위해 8000만 원 상당의 식기세척기 50여 대를 후원했다.이날 기탁식에는 HD현대삼호 임직원을 비롯해 우승희 영암군수와 지역 관계자들이 참석해 나눔의 의미를 함께 나누며 지역사회와 기업이 함께 만드는 따뜻한 공동체의 가치를 되새겼다.이번 후원은 사회복지공동모금회 지정기탁사업인 '어르신 편안한 경로당 만들기 사업'의 일환으로 추진됐다. 기탁된 식기세척기는 삼호읍 내 50여 개 경로당에 설치될 예정으로, 어르신들의 설거지 부담을 크게 덜어주는 것은 물론 위생적인 급식 환경 조성과 감염 예방에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.무엇보다 이번 지원은 단순한 생활가전 기증을 넘어 지역 어르신들의 건강과 삶의 질을 높이는 실질적인 복지 지원이라는 점에서 의미가 더욱 크다. 경로당을 이용하는 어르신들은 보다 깨끗하고 안전한 환경에서 식사를 할 수 있게 됐으며, 봉사자들의 노동 부담도 크게 줄어 경로당 운영의 효율성 또한 높아질 전망이다.HD현대삼호는 그동안 지역 인재 육성, 취약계층 지원, 장학사업, 복지시설 후원, 환경보호 활동 등 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오며 지역사회와 함께 성장하는 대표 기업으로 자리매김해 왔다. 기업의 성장을 지역사회와 함께 나누겠다는 상생 철학은 단발성 지원이 아닌 지속적인 실천으로 이어지고 있으며, 지역 주민들로부터 깊은 신뢰를 받고 있다.지역사회에서도 이번 후원을 반기고 있다. 경로당을 이용하는 어르신들의 건강과 편의를 세심하게 살핀 이번 지원은 고령화 시대에 꼭 필요한 맞춤형 복지 모델로 평가받고 있으며, 기업의 사회적 책임을 실천하는 모범 사례라는 평가도 이어지고 있다.HD현대삼호 김재을 대표이사는 "지역사회의 든든한 이웃으로서 어르신들의 건강하고 행복한 일상을 응원하는 마음을 담아 이번 사업을 준비했다"며 "앞으로도 지역과 함께 성장하고 상생하는 기업으로서 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.한편 HD현대삼호는 기업의 이익을 지역사회와 함께 나누는 ESG 경영을 지속적으로 실천하며, 지역 발전과 주민 복지 향상을 위한 다양한 사회공헌 활동을 확대해 나가고 있다. 지역을 대표하는 기업으로서 보여주는 따뜻한 나눔과 책임 있는 행보는 기업과 지역이 함께 성장하는 상생의 모범사례로 더욱 빛을 발하고 있다.