대구·경북, 수도권 대항마로 뜬다… ‘대경권 5극3특 발전전략’ 수립 착수

경북도·대구시, 2027~2031년 5개년 초광역 발전계획 본격 가동

18개 공동과제 기반, 11월 지방시대위원회에 실행 도면 제출 목표

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경북도와 대구시가 수도권 집중에 대응하고 초광역 경제권 구축을 위한 공동 발전전략 마련에 착수했다.경북도와 대구시는 정부의 국가균형발전 정책에 맞춰 대구·경북을 수도권에 대응하는 거점 경제권으로 육성하기 위한 '대경권 5극3특 발전전략' 수립에 들어갔다고 23일 밝혔다. 전략은 오는 11월 대통령 직속 지방시대위원회에 제출할 예정이다.이번 발전전략은 정부가 지난해 발표한 국가균형성장 추진전략을 지역 차원에서 구체화하는 실행계획이다. 계획 기간은 2027년부터 2031년까지 5년으로, 경제·생활·행정·재정 분야를 아우르는 초광역 협력체계 구축에 초점을 맞췄다.경제 분야에서는 민간 투자 유치와 신성장 산업 육성을 통한 일자리 창출을, 생활 분야에서는 정주 여건 개선과 인구 유입 기반 마련을 추진한다. 행·재정 분야에서는 초광역 협력을 뒷받침할 제도와 재정 기반을 구축하는 내용을 담을 예정이다.양 시·도는 정부의 지원 정책과 연계한 사업 발굴에도 속도를 낸다. 정부는 권역별 성장동력 강화를 위해 재정과 금융, 세제, 규제 개선, 기술, 인재, 인프라 등 7대 정책수단을 패키지 형태로 지원할 계획이다.특히 지역균형발전특별회계에 초광역특별계정이 신설되면서 초광역 사업에 대한 재정 지원 기반도 마련됐다. 2027년도 예산안부터는 지역 발전 수준과 인구 감소율 등을 반영한 '지방 우대 원칙'이 적용돼 국비 지원 확대도 기대된다.경북도와 대구시는 지난해부터 공동협력 태스크포스(TF)를 운영하며 3대 분야 18개 협력 과제를 발굴해 왔다. 이번 전략 수립 과정에서는 기존 과제와 신규 초광역 사업을 종합 검토해 국가 정책과의 연계성, 사업 실현 가능성, 지역 수요, 일자리 및 인구 유입 효과 등을 중심으로 우선순위를 정할 방침이다.이를 위해 기존 TF를 확대 개편해 연구기관과 대학, 기업, 산업지원기관, 지방공기업 등이 참여하는 민·관·학 협력체계를 구축하고 지방시대위원회와 한국산업기술진흥원(KIAT), 분야별 전문가 자문을 통해 실행력을 높일 계획이다.이상수 도 지방시대정책국장은 "그동안 준비해 온 협력 과제를 정부의 성장 정책과 재정 지원체계에 연계해 실질적인 성과를 낼 수 있는 실행 전략을 마련하겠다"고 말했다.오준혁 시 기획조정실장은 "이번 발전전략은 대구·경북이 수도권과 경쟁할 수 있는 거점 경제권으로 도약하기 위한 중요한 계기가 될 것"이라며 "지역의 미래를 책임질 체계적인 로드맵을 마련하겠다"고 밝혔다.