닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 경남

“해군사관학교 이전하면 진해지역 골목상권 무너진다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008423

글자크기

닫기

창원 허균 기자

승인 : 2026. 07. 23. 11:20

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

창원 진해 사회 전반 반대 성명 잇따라
KakaoTalk_20260723_110145022
진해구소상공인연합회 등 창원진해지역 시민단체가 정부의 해군사관학교 이전 움직임에 반발하는 기자회견을 열었다./ 허균 기자
정부가 육·해·공군 사관학교를 하나로 묶어 대전 자운대에 '국군사관학교'를 신설하는 방안을 추진하자, 해군사관학교가 위치한 경남 창원 진해구의 정치권과 소상공인, 시민단체가 거세게 반발하고 나섰다.

진해구소상공인연합회와 진해시민사회정책연대, 창원미래100년관광포럼은 23일 창원시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "80년 터전을 빼앗길 위기에 처했다"며 "해군사관학교의 일방적인 이전 추진을 즉각 중단하라"고 촉구했다.

이들 단체는 "해군은 1946년 해군 창설 이래 80년 동안 진해 시민과 소상공인의 자부심이자 지역 경제를 지탱해 온 삶의 터전"이라며 "충무동, 중원로터리, 경화동 등 진해 상권은 원도심 침체와 인구 유출로 힘겨운 나날을 버텨왔으나, 매년 열리는 해사 졸업식과 군항제, 생도들의 외출·외박 등 연간 수만 명의 유동 인구가 골목상권의 숨통을 트여줬다"고 강조했다.

이어 "주민과 상인들의 목소리를 무시한 채 생도 600여 명과 임직원이 하루아침에 빠져나간다면 골목상권은 완전히 궤멸할 것"이라며 "가뜩이나 장사가 안돼 버티고 있는 소상공인들에게 해사 이전은 사형선고나 다름없다"고 주장했다.

이들은 국방부와 정부를 향해 △일방적인 해사 통폐합 및 이전 즉각 중단 △소상공인 생존권 보장 및 상생 대책 마련 △범시민적 투쟁 대응을 경고하며, 요구가 받아들여지지 않을 경우 비상대책위원회를 구성해 서명운동과 청와대·국방부 항의 방문 등 끝까지 투쟁하겠다는 입장을 밝혔다.

해사 이전을 둘러싼 진해 지역의 반발 수위는 날로 높아지고 있다. 전날인 22일 국민의힘 이종욱 국회의원(창원 진해구)과 진해지역 시·도의원들이 해사 이전 반대 기자회견을 연 데 이어, 오는 24일 오후에는 진해지역 더불어민주당 시·도의원들도 해사 이전 반대 입장을 밝히는 기자회견을 개최할 예정이다.
허균 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

트럼프, 이란 선박 공격마다 교량·발전소 파괴…후티, 홍해 봉쇄 경고에 유가 94달러

‘승리 요정’ 하지원 시구하자, 보스턴 80년 만의 대기록 ‘15연승’

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

李대통령 “부동산 문제, 일정 갈등·저항 감수해야”

군, 15사단 이중투표 소동 해명 번복…“투표권 모두 보장, 사실과 달라”

초고가 1주택 보유세 강화 찬반 팽팽…정부, 부동산 세제 여론 공개

지금 뜨는 뉴스

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다

청소년 도박 예방 나선 페이커, 명예경찰 ‘경장’ 됐다