대본이 된 셋리스트...작품이 된 K-팝 콘서트

단순한 신곡 발표 무대 벗어나

공연 전체가 거대한 서사

엑소 0 엑소, 여섯 번째 단독 콘서트 투어 'EXhOrizon' 방콕 공연/SM

방탄소년단_파리(1) 0 방탄소년단의 월드투어 '아리랑' 파리 공연/빅히트 뮤직

최근 K-팝 콘서트에서는 세트리스트의 의미가 달라졌다. 히트곡을 나열하던 데서 벗어나 공연의 흐름과 서사를 엮는 장치가 됐다.과거에는 좋아하는 가수의 대표곡을 현장에서 듣는 것 자체가 콘서트의 가장 큰 즐거움이었다. 하지만 최근에는 공연이 어떤 이야기로 시작해 어떻게 마무리되는지까지 함께 소비한다. 세트리스트는 물론 VCR, 무대 전환, 조명, 밴드 편곡까지 하나의 흐름으로 연결되면서 공연 전체를 한 편의 작품처럼 구성한다. 세트리스트는 공연 순서를 정하는 목록을 넘어 공연의 기승전결을 설계하는 역할을 맡게 됐다.이 같은 변화는 K-팝 공연이 하나의 콘텐츠로 확장되면서 더욱 뚜렷해졌다. 컴백 활동을 마무리하는 이벤트에 머물던 공연이 아니라 앨범과 뮤직비디오, 세계관을 무대 위에서 완성하는 공간으로 역할이 넓어진 것이다.최근 월드투어를 진행 중인 엑소는 공연의 흐름을 하나의 이야기처럼 구성했다. 세트리스트와 VCR을 유기적으로 연결하며 그룹이 걸어온 시간을 무대 위에 담아냈다. 방탄소년단 역시 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)에서 데뷔 초 음악부터 최근 발표곡까지를 단순히 시간순으로 나열하기보다 공연의 흐름에 맞춰 재구성했다.엔하이픈도 월드투어 '블러드 사가'(BLOOD SAGA)에서 팀의 세계관을 공연 전반에 녹여냈다. 각각의 무대가 독립적으로 이어지는 것이 아니라 하나의 이야기 속 장면처럼 연결되면서 공연의 몰입감을 높였다.이러한 변화는 팬들의 콘텐츠 소비 방식과도 맞닿아 있다. 팬들은 공연장에서 라이브 무대만 기대하지 않는다. 앨범과 뮤직비디오를 통해 쌓인 세계관과 메시지가 공연에서 어떻게 이어지고 마무리되는지까지 함께 즐긴다. 공연이 끝난 뒤에는 세트리스트의 순서를 다시 살펴보고 VCR의 의미를 해석하거나 공연 전체의 서사를 공유하는 문화도 자연스럽게 자리 잡았다.공연 제작 방식도 달라졌다. 과거에는 오프닝과 앙코르를 중심으로 분위기를 설계했다면, 최근에는 공연 전체의 기승전결을 먼저 구상한 뒤 그 안에 곡을 배치하는 방식이 많아졌다. 곡의 분위기와 메시지, 무대 연출, 조명 변화까지 하나의 흐름 안에서 설계하면서 세트리스트는 단순한 공연 순서표가 아닌 공연 전체를 이끄는 대본에 가까운 역할을 하게 됐다.이 같은 구성은 발표곡이 많아진 K-팝 그룹이 기존 노래를 새롭게 활용하는 방식이기도 하다. 신곡과 히트곡을 단순히 섞는 대신 공연의 주제에 맞춰 배치하면 수년 전 발표한 곡도 현재의 감정과 자연스럽게 맞닿는다. 팬들에게 익숙한 노래는 추억을 떠올리는 데 그치지 않고 그룹이 걸어온 시간을 되짚는 장면이 된다.전문가들은 이러한 변화의 배경으로 팬들의 콘텐츠 소비 방식을 꼽았다. 팬들이 앨범과 뮤직비디오를 통해 쌓아온 세계관과 메시지를 이해한 상태에서 공연장을 찾으면서, 콘서트가 그동안 이어진 이야기를 완성하는 무대가 됐다고 분석했다.박송아 대중문화평론가는 "최근 K-팝 콘서트는 히트곡을 나열하는 무대에서 벗어나 세트리스트와 VCR, 조명, 안무를 하나의 이야기로 엮는 방향으로 진화하고 있다"고 말했다.이어 "K-팝 공연은 음악을 보여주는 무대를 넘어 아티스트의 브랜드와 정체성을 입체적으로 경험하는 공간으로 발전하고 있으며, 이러한 흐름은 앞으로도 더욱 강화될 가능성이 크다"고 덧붙였다.