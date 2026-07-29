준중형의 한계 넘다…‘8세대 아반떼’에 담긴 현대차 기술력

글로벌 베스트셀러의 귀환…8세대 아반떼 공개

차체·안전·주행 성능 전면 개선…'차급 이상의 가치'

신형 하이브리드·AI 인포테인먼트로 경쟁력 강화

KakaoTalk_20260729_154434714 0 양유찬 현대차 연구개발본부 MSV프로젝트1실장이 8세대 아반떼를 소개하고 있다./남현수 기자

현대자동차의 간판 세단 아반떼가 8세대로 새롭게 태어났다. 차체는 더 커지고, 안전성과 주행 성능은 한층 강화됐으며, 하이브리드 시스템과 첨단 디지털 기술까지 대폭 업그레이드했다. 현대차는 이를 통해 기존 준중형 세단의 한계를 뛰어넘는 새로운 기준을 제시했다고 자신했다.현대차는 29일 서울 서초구 아크 강남에서 '디 올 뉴 아반떼 테크 데이'를 열고 신형 아반떼의 핵심 기술과 개발 방향을 공개했다.신형 아반떼는 전장을 55㎜, 전폭과 휠베이스를 각각 30㎜ 늘려 공간성을 키우고 플레오스 커넥트와 생성형 AI '글레오 AI' 등 최신 디지털 기술을 적용했다. 현대차는 디자인과 공간, 안전, 주행 성능, 전동화 기술 전반을 개선해 차급 이상의 프리미엄 가치를 구현하는 데 개발 초점을 맞췄다고 설명했다.안전성도 대폭 강화했다. 전면 범퍼 백빔과 B필러, 사이드실 등 차체 구조를 보강하고 초고장력 강판 비율을 58.7%까지 높여 평균 인장강도 718MPa의 차체를 구현했다. 여기에 현대차 최초의 전자식 변속 레버(SBW) P단 긴급제동 기능과 페달 오조작 안전 보조, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤2(NSCC2), 10에어백 등을 적용해 안전 사양을 강화했다.주행 성능과 승차감도 개선했다. 전륜 서스펜션을 최적화하고 후륜에 하이드로 부싱을 적용해 노면 충격을 줄였다. 이밖에 차체 강성 보강과 흡차음재 확대, 이중접합 차음유리 적용 등을 통해 조향 성능과 정숙성을 높였다.디자인은 커진 차체를 기반으로 긴 후드와 짧은 오버행 비례를 구현하고 펜더 볼륨을 강조해 역동성을 살렸다. 휠베이스 확대와 시트 구조 최적화를 통해 2열 공간을 넓혔으며, 트렁크 용량은 479ℓ(VDA 기준)로 확대했다.하이브리드 모델에는 3세대 스마트스트림 1.6 GDI 엔진과 2세대 6단 DCT, 45㎾ 구동모터, 1.49㎾h 배터리를 새롭게 조합했다. 더불어 후진 기어를 삭제하고 모터 역구동 방식 후진 시스템을 도입해 효율을 높였다. 시스템 합산 출력은 157마력으로 기존보다 16마력 높였다. 결과적으로 정지 상태에서 시속 100km까지 가속 시간이을 기존 보다 0.6초 당겨 9.7초를 달성했다. 더불어 공력 성능 개선과 스마트 회생제동 3.0, 하이브리드 계층형 예측 제어 등을 통해 연비도 17인치 휠 기준 기존보다 약 10% 개선할 계획이다.양유찬 현대차 연구개발본부 MSV프로젝트1실장은 "디 올 뉴 아반떼는 안전을 최우선으로 디자인과 효율성, 첨단 디지털 기술을 강화해 차급 이상의 프리미엄 가치를 구현한 모델"이라고 말했다.