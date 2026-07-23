민주평통 전남 자문위원 한자리에…평화공존 공감대 넓힌다

최병상 전남부의장 "평화에 대한 사회적 대화 중요"…민형배 시장 "시민 목소리 모아 평화통일 기반 다져야"

민주평화통일 자문회의 0 23일 오후 전남광주특별시 무안청사 김대중강당서 민주평화통일자문회의 자문위원 연수가 열리고 있다./이명남 기자

민주평화통일자문회의(민주평통) 2026 전남 자문위원 연수가 23일 전남광주통합특별시 무안청사 김대중강당에서 열렸다.이날 연수에는 전남지역 민주평통 자문위원들이 참석해 개회식과 기조강연, 업무보고, 지역협의회 우수사례 발표 등을 통해 평화통일 공감대 확산과 자문위원 역할을 공유했다.최병상 민주평통 전남부의장은 개회사에서 "최근 한반도를 둘러싼 안보 환경과 국제 정세가 빠르게 변화하고 있다"며 "평화공존에 대한 국민적 공감과 사회적 대화의 중요성이 더욱 커지고 있는 만큼 지역사회에서 다양한 목소리를 경청하고 소통을 넓혀가는 자문위원들의 역할이 중요하다"고 말했다.기조강연은 방용승 민주평통 사무처장이 '한반도 평화공존과 민주평통의 역할'을 주제로 진행했다. 방 처장은 변화하는 한반도 정세 속에서 국민적 공감대를 형성하고 자문위원들이 지역사회에서 수행해야 할 역할을 강조했다.이어진 업무보고와 우수사례 발표에서는 자문위원 활동 방향과 지역사회 평화통일 공감대 확산 방안 등에 대한 논의가 이어졌다.민형배 전남광주통합특별시장은 축사를 통해 "한반도 평화는 우리 모두가 함께 풀어가야 할 과제"라며 "평화통일은 국민의 다양한 생각을 듣고 서로의 차이를 대화로 이어가는 과정에서 시작된다"고 말했다.이어 "민주평통 자문위원들이 시민의 목소리를 정책으로 연결하는 가교 역할을 해주길 기대한다"며 "전남광주통합특별시도 평화통일 공감대를 넓히고 지역사회에 평화의 기반을 다지는 데 적극 힘을 보태겠다"고 밝혔다.행사에서는 참석자들이 한반도 평화와 통일 의지를 다지는 퍼포먼스와 기념촬영을 함께하며 연수의 의미를 되새겼다.