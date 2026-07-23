닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

민주평통 전남 자문위원 한자리에…평화공존 공감대 넓힌다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008587

글자크기

닫기

무안 이명남 기자

승인 : 2026. 07. 23. 17:21

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

최병상 전남부의장 "평화에 대한 사회적 대화 중요"…민형배 시장 "시민 목소리 모아 평화통일 기반 다져야"
민주평화통일 자문회의
23일 오후 전남광주특별시 무안청사 김대중강당서 민주평화통일자문회의 자문위원 연수가 열리고 있다./이명남 기자
민주평화통일자문회의(민주평통) 2026 전남 자문위원 연수가 23일 전남광주통합특별시 무안청사 김대중강당에서 열렸다.

이날 연수에는 전남지역 민주평통 자문위원들이 참석해 개회식과 기조강연, 업무보고, 지역협의회 우수사례 발표 등을 통해 평화통일 공감대 확산과 자문위원 역할을 공유했다.

최병상 민주평통 전남부의장은 개회사에서 "최근 한반도를 둘러싼 안보 환경과 국제 정세가 빠르게 변화하고 있다"며 "평화공존에 대한 국민적 공감과 사회적 대화의 중요성이 더욱 커지고 있는 만큼 지역사회에서 다양한 목소리를 경청하고 소통을 넓혀가는 자문위원들의 역할이 중요하다"고 말했다.

기조강연은 방용승 민주평통 사무처장이 '한반도 평화공존과 민주평통의 역할'을 주제로 진행했다. 방 처장은 변화하는 한반도 정세 속에서 국민적 공감대를 형성하고 자문위원들이 지역사회에서 수행해야 할 역할을 강조했다.

이어진 업무보고와 우수사례 발표에서는 자문위원 활동 방향과 지역사회 평화통일 공감대 확산 방안 등에 대한 논의가 이어졌다.

민형배 전남광주통합특별시장은 축사를 통해 "한반도 평화는 우리 모두가 함께 풀어가야 할 과제"라며 "평화통일은 국민의 다양한 생각을 듣고 서로의 차이를 대화로 이어가는 과정에서 시작된다"고 말했다.

이어 "민주평통 자문위원들이 시민의 목소리를 정책으로 연결하는 가교 역할을 해주길 기대한다"며 "전남광주통합특별시도 평화통일 공감대를 넓히고 지역사회에 평화의 기반을 다지는 데 적극 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

행사에서는 참석자들이 한반도 평화와 통일 의지를 다지는 퍼포먼스와 기념촬영을 함께하며 연수의 의미를 되새겼다.
이명남 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“프로야구 선수·월급 300만원” 아파트 상담 공개…두산 윤준호 거론

뷰카 치약 회수명령 20일 만에 소비자 안내…식약처 표시방식도 혼선

[단독]사관학교공청회, 내달 13일 개최…국방부 “다양한 의견 수렴”

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

거대곰탕 일부 생산분 ‘맛의 변질’ 확인…환불 진행에도 소비자 불만 확산

“지방 이전, 법률 무시한 폭거”… 농협 노조, 국토부 앞 ‘결사반대’ 집회

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

지금 뜨는 뉴스

‘허위사실 유포 혐의’ 박수홍 형수, 항소심서 벌금 1200만원 선고

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다