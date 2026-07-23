“수영부터 야영까지 한강서 24시간 즐긴다”…서울시, ‘야간경제 1호’ 가동

한강버스·축제·지역상권 연결한 '24시간 체류형 한강' 첫 선

8월 한 달간 여의도·뚝섬 한강공원서 '한강 밤핑' 운영

24시간 순찰로 안심할 수 있는 환경 조성

gksrkd11 0 박진영 서울시 미래한강본부장이 23일 서울시청 브리핑룸에서 한강 야간경제 활성화 계획을 발표하고 있다. /정재훈 기자·디자인팀

오세훈 서울시장이 민선 9기 핵심 정책으로 내세운 '야간경제 활성화'가 한강에서 첫발을 뗀다. 8월 한 달간 한강을 낮부터 밤까지 레저·물놀이·영화·야영 등을 함께 즐기는 '24시간 체류형 공간'으로 조성해 방문객의 체류시간을 지역 소비와 상권 활성화로 연결하겠다는 구상이다.박진영 시 미래한강본부장은 23일 시청 브리핑룸에서 기자설명회를 열고 '24시간 한강 프로젝트'를 발표했다. 이번 프로젝트는 한강에서 만나는 '다채로운 밤'과 '골목상권까지 번지는 밤의 활력', '누구나 안심하고 즐기는 밤' 등 3가지 방향으로 추진한다.먼저 본격적인 휴가철을 맞아 여의도·뚝섬 한강공원에서 임시 야영장인 '한강 밤핑'을 무료로 운영한다. 여의도 한강공원 물빛무대 앞 잔디밭과 뚝섬 한강공원 한강플플 잔디밭에 각각 텐트 100동씩 200동 규모의 야영장을 조성한다. 운영시간은 매일 오후 5시부터 다음 날 오전 9시까지다. 민간 플랫폼을 통해 사전 예약제로 운영하며, 4인용 그늘막이나 텐트를 현장에서 대여하거나 직접 가져와 이용할 수 있다.시는 향후 이용객 만족도와 야간 내·외국인 방문자 수, 평균 체류시간, 주변상권 매출 변화 등 지역 경제 활성화 효과를 바탕으로 한강 밤핑을 서울형 야간경제 활성화 모델로 발전시킨다는 계획이다.박 본부장은 "한강에서의 저녁 시간을 시민분들께 온전히 돌려드리기 위해 여름 성수기 특별 지정 구역에 한해 야영을 위한 공간을 개방할 것"이라며 "쓰레기 문제와 악취 민원 예방을 위해 취사 행위는 금지한다"고 설명했다.여의도 한강공원 수영장에서 시범 운영하던 '야간 디제잉' 행사는 24일부터 다음 달 30일까지 매주 금·토·일 운영하고, 종료 시각도 오후 8시에서 9시로 늦춘다. 난지 물놀이장에서는 다음 달 8일부터 매주 토요일마다 오후 7~9시 운영한다.서울 대표 여름 축제인 '한강페스티벌-여름'도 진행한다. 밤새 한강을 걷는 '한강 나이트워크 42K', 무선 헤드셋을 쓰고 DJ의 음악에 맞춰 춤을 추는 '무소음 DJ파티', 한강에서 영화를 감상하는 '한강 다리 밑 영화관'도 즐길 수 있다.8월 중순부터는 한강버스도 하루 2회 증편해 야간까지 운영을 확대한다. 증편 시간표와 노선은 추후 확정되는 대로 발표할 계획이다.시는 한강 방문객의 체류시간 증가가 지역경제 활성화로 이어지도록 배달 서비스와 주변 상권과의 연계도 강화할 방침이다. 여의도·뚝섬 한강공원 임시 야영장 주변에 야간 임시 배달존 2곳을 추가로 설치하고, 외국인도 쉽게 이용할 수 있도록 외국어 안내와 국내 배달앱 사용법을 소개하는 'K-배달 이용 가이드'도 QR코드로 제공한다.한강 배달존 특별 할인 이벤트도 진행한다. 8월 한 달간 여의도·뚝섬·망원 한강공원 내 배달존 8곳에서 '서울배달+땡겨요'로 음식을 주문하면 최대 8000원 상당의 할인 혜택을 받을 수 있다.안전 관리체계도 강화한다. 임시 야영장 주변에 폐쇄회로(CC)TV를 추가 설치하고 관제센터에서는 야영장과 주변 지역 위험 상황을 집중적으로 살핀다. 인근 나들목과 보행로 조명도 개선한다. 아울러 24시간 한강공원을 순찰하는 한강보안관과 공공안전관의 순찰을 지속하고 임시야영장에는 안내부스와 상근 관리인력을 배치해 행사장 질서 유지와 긴급상황 등에 대응한다.박 본부장은 "한강버스와 수영장, 축제, 배달, 야영을 유기적으로 연결해 시민과 관광객이 낮부터 새벽까지 머물고 즐기는 새로운 한강 이용문화를 만들겠다"며 "서울의 밤이 시민의 삶의 질을 높이고 지역 경제에도 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 차근차근 준비해 나가겠다"고 말했다.