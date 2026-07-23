문경시, 농촌협약 체결…611억원 투입해 정주여건 개선

4개 면 생활거점 확충·농촌 정주여건 개선

clip20260723164922 0 김학홍 문경시장(오른쪽)과 송미령 농식품부 장관이 23일 농촌협약을 체결 한 뒤 기념 촬영을 하고 있다./문경시

경북 문경시가 농림축산식품부와 농촌협약을 체결하고 2030년까지 총사업비 611억7800만원을 투입해 농촌 정주여건 개선에 나선다.문경시는 23일 농림축산식품부와 농촌협약을 체결하고 2026년부터 2030년까지 국비 250억2900만원을 포함한 총사업비 611억7800만원 규모의 농촌 공간 개선사업을 추진한다.협약에 따라 추진되는 사업은 △산북면 기초생활거점조성사업(112억3600만원) △영순면 기초생활거점조성사업(116억원) △동로면 기초생활거점조성사업(112억5300만원) △산양면 기초생활거점조성사업(113억6100만원) △산양면 위만1리 취약지역 생활여건 개조사업(22억2800만원) △산양면 농촌공간정비사업(135억원) 등 6개다.산북·영순·동로·산양면에는 행정복지센터와 문화·복지·교육시설을 연계한 복합 생활거점을 조성하고, 배후마을까지 생활서비스를 제공하는 지역 거점 체계를 구축할 계획이다.또 산양면 위만1리에서는 주거·안전·위생 환경을 개선하고, 농촌공간정비사업을 통해 주거환경을 저해하는 시설을 정비할 예정이다.시는 앞으로 관계기관과 협력해 사업별 기본계획을 수립하고 주민 의견을 반영해 사업을 단계적으로 추진할 방침이다. 이를 통해 농촌지역 생활서비스 접근성을 높이고 지역공동체 활성화와 인구 유출 완화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.김학홍 시장은 "지역 특성에 맞는 생활거점을 조성하고 농촌공간을 체계적으로 정비해 주민들이 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"며 "누구나 찾고 머물며 살고 싶은 농촌을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.