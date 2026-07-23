李 “부족하면 총리가 한 번 더”…부동산 대토론회 27일 추가 개최

이재명 대통령, 부동산정책 대토론회 발언<YONHAP NO-3424> 0 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 23일 주재한 부동산 정책 국민대토론회가 오는 27일 한성숙 국무총리 주재로 한 차례 더 열린다. 이 대통령이 남미 순방으로 자리를 비우는 사이 세제 개편안 마련 시한을 앞두고 추가 의견 수렴을 이어가기 위한 조치다.국무총리실은 이날 오후 언론 공지를 통해 "27일 오후 4시 한 총리가 서울 중구 대한상공회의소에서 '부동산정책 국민 대토론회'를 개최한다"고 밝혔다.앞서 이 대통령은 이날 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산 정책 국민대토론회에서 "오늘 이야기하다가 부족하면 총리께서 그사이에 한 번 더 이야기를 해봤으면 좋겠다"고 말했다.이 대통령은 "내일 중남미 장기 출장을 가기 때문에 그사이에 조세 제도는 법률상 언제까지 내게 돼 있다고 한다"며 "시한 때문에 쫓기긴 하는데 부족하면 총리께서 한 번 더 이야기를 해봤으면 좋겠다"고 했다.