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백난아의 노래 잇는다…전국 참가자 찾는 백난아가요제

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김정선 기자

승인 : 2026. 07. 23. 17:34

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8월14일까지 참가 접수…전국 누구나 도전
예선·본선 동일곡 가능…참가 편의 높였다
도외 참가 영상 접수…비대면 예선 운영
대상에 가수협회 회원증…총상금 500만원
백난아가요제 포스터
'2026 제16회 백난아 가요제'홍보 포스터 / 백난아 기념사업회
대한민국 대중가요를 대표하는 가수 백난아의 음악 정신을 잇는 '2026 제16회 백난아가요제'가 전국 참가자를 모집한다.

백난아가요제는 제주를 대표하는 향토가요제로, 전국 노래 애호가들에게 무대를 제공하고 신인 가수를 발굴하는 등용문 역할을 해오고 있다.

올해는 참가자의 부담을 줄이기 위해 예선과 본선에서 같은 곡으로 경연할 수 있도록 했다. 직접 반주를 준비하는 참가자는 예선 전에 음원을 주최 측에 제출하면 된다.

참가 신청은 다음 달 14일까지 받는다. 정식 가수로 등록됐거나 음반 발매 경력이 있는 사람은 참가할 수 없으며, 일반인은 누구나 신청할 수 있다. 신청은 네이버 신청 페이지(네이버폼·포스터 참조)를 통해 가능하다. 참가 관련 자세한 사항은 백난아가요제 운영사무국으로 문의하면 된다.

예선은 8월 22일 오후 1시 제주시 한림읍사무소 2층에서 열린다. 본선은 9월 5일 오후 5시 한림체육관에서 개최되며, 심사는 한림읍사무소와 백난아기념사업회가 정한 절차에 따라 진행된다.

제주 외 지역 참가자를 위한 비대면 예선도 운영된다. 도외 참가자는 노래 영상을 이메일로 제출해 예선에 참여할 수 있다.

본선에는 진시몬과 곽창선(녹색지대), 야금아금 등이 초청가수로 출연한다. 대상과 금상, 은상, 동상, 인기상 등 총상금은 500만원 규모이며, 대상 수상자에게는 대한가수협회 회원증이 수여된다.

백난아가요제는 국민가수 백난아의 음악 세계를 기리기 위해 마련된 제주 대표 향토가요제다. 백난아는 '찔레꽃', '낭랑 18세', '망향초 사랑' 등 다수의 히트곡을 남겼으며, 특히 '찔레꽃'은 일제강점기 고향을 떠난 이들의 향수를 담은 노래로 널리 사랑받았다.

백난아가요제 운영사무국 관계자는 "한 곡의 노래가 새로운 꿈의 시작이 될 수 있다"며 "전국의 재능 있는 참가자와 제주도민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.
김정선 기자

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