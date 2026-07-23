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경제 보험

KB손보, 상반기 순이익 4788억원…장기·車보험 손해율 상승에 부진

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이선영 기자

승인 : 2026. 07. 23. 17:34

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/KB손해보험
K B손해보험의 올해 상반기 순이익이 장기·자동차보험 손해율 상승 여파로 감소한 것으로 나타났다. 다만 일반보험 수익성이 개선되고 미래 이익 재원인 보험계약마진(CSM)이 16% 넘게 증가하는 등 중장기 성장 기반은 확대됐다.

KB손해보험은 올해 상반기 당기순이익이 4788억원으로 전년 동기 대비 14.2% 감소했다고 23일 밝혔다.

상반기 보험손익은 4406억원으로 지난해 같은 기간보다 12.1% 줄었다. 장기보험과 자동차보험 손해율이 나란히 상승하면서 보험영업 수익성이 악화된 영향이다.

장기보험 손익은 4492억원으로 전년 동기 대비 7.6% 감소했다. 상반기 장기보험 손해율은 82.6%로 1년 전보다 2.7%포인트 상승했다. 자동차보험도 손해율이 82.3%에서 84.6%로 2.3%포인트 오르면서 358억원의 손실을 기록했다.

반면 일반보험 손익은 272억원으로 전년 동기 대비 331.7% 증가했다. 일반보험 손해율은 74.9%로 2.6%포인트 하락해 수익성 개선세를 보였다.

투자손익은 2556억원으로 전년 동기 대비 2.6% 감소했다. 투자수익이 5961억원으로 3.2% 줄었지만, 보험금융비용도 3405억원으로 3.6% 감소했다.

미래 보험이익을 나타내는 CSM은 성장세를 이어갔다. 상반기 말 CSM은 10조7216억원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했다. 신계약 CSM은 8140억원으로 2.8% 늘었다. 상각을 통해 손익에 반영된 CSM은 4527억원으로 6.8% 증가했다.

다만 자본건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 183.9%로 전년 동기 대비 7.6%포인트 하락했다. 전 분기와 비교해서도 1.9%포인트 낮아졌다.

KB손해보험 관계자는 "하반기에는 경쟁력 있는 상품을 출시하고 자동차보험 다이렉트(CM) 채널을 확대하는 한편, 대외 환경 변동성에 대한 시나리오별 대응을 통해 본업 경쟁력을 강화할 계획"이라고 말했다.
이선영 기자

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