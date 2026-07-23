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경제 보험

KB라이프, 상반기 순이익 1506억원…CSM 성장세 지속

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이선영 기자

승인 : 2026. 07. 23. 17:41

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[사진자료1] KB라이프타워
/KB라이프
KB라이프의 올해 상반기 순이익이 환율 등 금융시장 변동성 영향으로 1년 전보다 감소한 것으로 나타났다. 다만 미래 이익 재원인 보험계약마진(CSM)은 20% 넘게 늘어났다. 신계약 CSM도 두 자릿수 성장세를 이어가며 수익성과 성장 기반을 강화했다.

KB라이프는 올해 상반기 당기순이익이 1506억원으로 전년 동기 대비 20.4% 감소했다고 23일 밝혔다. 다만 연간 경영계획과 비교하면 98억원 초과 달성했다.

상반기 보험영업손익은 1276억원으로 전년 동기 대비 15.9% 감소했다. 투자영업손익도 615억원으로 44.0% 줄었다. CSM 상각익이 증가했지만 환율 변동 등 금융시장 변동성 확대로 투자손익이 감소한 영향으로 풀이된다.

미래 이익의 원천인 CSM은 성장세를 이어갔다. 상반기 말 CSM은 3조7141억원으로 전년 동기 대비 20.3% 증가했다. 금리와 주가 상승 등 시장환경 변화에 따른 재무 CSM 증가가 잔액 확대를 이끌었다.

신계약 CSM도 2827억원으로 21.2% 늘었다. 연금보험 상품 경쟁력을 강화하며 판매를 확대했고, 균형적인 상품 포트폴리오 구축을 지속한 결과라는 설명이다. 신계약 연납화보험료(APE)는 3714억원을 기록했다.

지급여력비율(K-ICS·킥스)은 244.9%로 전년 동기보다 5.7%포인트 하락했지만, 시장금리 상승에 따른 요구자본 증가에도 안정적인 자본여력을 유지했다.
이선영 기자

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