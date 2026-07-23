닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

보도자료

JB금융, 상반기 순이익 3857억원…캐피탈 힘입어 ‘역대 최대’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008732

글자크기

닫기

이보라 기자

승인 : 2026. 07. 23. 17:52

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

캐피탈, 1041억원…1분기 이어 그룹 순익 견인
전북은행, 전년比 16% 줄어…주당 314원 배당
JB금융지주 본점 (가로형)
JB금융그룹 본사 전경./JB금융그룹
JB금융그룹이 2분기 사상 최대 실적을 달성했다. 1분기에 이어 2분기에도 비은행 맏형 캐피탈이 큰 폭으로 성장하면서 그룹 순익을 끌어올렸다.

JB금융은 2분기 순이익이 전년 동기 대비 5.7% 증가한 2196억원을 기록했다고 23일 밝혔다. 상반기 누적 순이익은 3857억원이다. 2분기 기준으로도 상반기 누적으로도 역대 최대 수준이다.

2분기 자기자본이익률(ROE)은 13.0%, 총자산이익률(ROA) 1.07%를 기록하며 업계 최상위 수준을 유지할 것으로 예상된다. 보통주자본비율(CET1)은 12.52%로 안정적인 자본 여력을 유지했다.

JB금융 계열사의 희비는 엇갈렸다. 우선 은행계열사는 부진한 성적을 시현했다. 2분기 전북은행은 546억원으로 전년 대비 16.2% 줄었다. 광주은행은 856억원의 순이익을 기록했다. 전년 대비 5.1% 늘어난 규모다.

그룹 순익을 견인한 건 JB우리캐피탈이다. JB우리캐피탈은 1041억원의 순이익을 기록했는데 전년 동기 대비 42% 이상 증가한 규모다. JB자산운용과 JB인베스트먼트는 각각 4억원, 23억원의 실적을 기록했다. 해외 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행은 140억원의 순이익을 시현했다.

이날 JB금융 이사회는 주주환원 정책의 일환으로 보통주 1주당 현금 314원의 분기배당과 함께 1000억원 규모의 자기주식 취득 및 소각을 결정했다.

JB금융지주 관계자는 "글로벌 지정학적 리스크, 금리 변동성 등 불확실성이 큰 대내외 환경 속에서도 수익성 중심의 내실경영을 바탕으로 견조한 실적을 시현했다"며 "앞으로도 안정적인 자본비율을 기반으로 주주환원 정책을 추진해 기업가치 제고에 나설 계획"이라고 말했다.
이보라 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“프로야구 선수·월급 300만원” 아파트 상담 공개…두산 윤준호 거론

뷰카 치약 회수명령 20일 만에 소비자 안내…식약처 표시방식도 혼선

[단독]사관학교공청회, 내달 13일 개최…국방부 “다양한 의견 수렴”

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

거대곰탕 일부 생산분 ‘맛의 변질’ 확인…환불 진행에도 소비자 불만 확산

“지방 이전, 법률 무시한 폭거”… 농협 노조, 국토부 앞 ‘결사반대’ 집회

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

지금 뜨는 뉴스

‘허위사실 유포 혐의’ 박수홍 형수, 항소심서 벌금 1200만원 선고

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다