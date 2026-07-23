신한카드, 상반기 순익 2.8%↑…법인영업·해외실적 영향

2분기 순이익 1380억원…직전분기比 19.5%↑

clip20260723173857 0 서울 중구 을지로 신한카드 본사 모습. /연합

신한카드의 올해 상반기 당기순이익이 2.8% 증가했다.신한카드는 올해 상반기 당기순이익이 지난해 같은 기간보다 2.8% 늘어난 2534억원을 기록했다고 23일 밝혔다.2분기 당기순이익은 1380억원으로 직전 분기보다 19.5% 증가했다. 본업인 결제사업의 펀더멘털 개선과 법인 시장 공략, 해외법인 실적 증대 등을 통해 수익성을 강화했다는 설명이다.신용카드 취급액이 늘어난 가운데 1분기 반영됐던 희망퇴직 비용이 소멸하면서 영업이익이 개선됐다. 대손충당금 전입액도 1분기와 비슷한 수준을 유지하며 순이익을 견인했다.6월 말 기준 연체율은 1.21%로 3월 말보다 0.09%포인트 하락했다. 경기 불확실성이 지속되는 가운데 금융소비자 보호 강화와 선제적 리스크 관리, 체계적인 채권 관리 체계 운영을 통해 건전성 개선을 이어갈 방침이다.신한카드 관계자는 "수익 중심으로 사업구조를 재편하고 비용구조를 효율화해 수익 창출력을 지속해서 높일 것"이라며 "회원 기반 및 법인 영업 경쟁력을 강화하는 한편, 그룹 디지털 플랫폼 'New 슈퍼SOL'과의 협업을 확대하고 스테이블코인, 에이전틱 페이먼트 등 새로운 지급결제 수단에 대한 핵심 역량을 내재화할 계획"이라고 덧붙였다.