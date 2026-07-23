與 전대 ‘김민석·정청래·송영길’ 3파전…최고위원 ‘친명 vs 친청’ 계파전

당대표 '빅3' 컷오프 통과…최고위원 8인 확정

최고위원 친명 4명, 친청 3명 생존…진영 대결 구도

8월 1일 충청권 시작으로 순회 경선…17일 대전서 최종 당선자 선출

민주당 당대표 선거, 김민석·정청래·송영길 3...<YONHAP NO-5311> 0 더불어민주당 당 대표 본경선에 진출한 정청래(왼쪽부터), 김민석, 송영길 후보가 23일 국회 의원회관에서 당 대표·최고위원 예비경선 결과 발표 뒤 단상에 올라 기념촬영을 하고 있다./연합

더불어민주당의 차기 지도부 선출을 위한 전당대회 본선 대진표가 당대표 '김민석·정청래·송영길' 3파전, 최고위원 8인으로 23일 최종 확정됐다. 이재명 정부 2년 차 국정동력을 뒷받침할 지도부 입성을 놓고 '친명(친이재명)' 대 '친청(친정청래)' 간의 계파 대리전이 완성됐다.민주당 중앙당 선거관리위원회는 이날 국회 의원회관에서 예비경선을 열고 이 같은 투표 결과를 발표했다. 5명이 맞붙은 당대표 선거는 예상대로 김민석 전 국무총리, 정청래 전 대표, 송영길 의원(기호순)이 컷오프(예비경선)를 통과해 본선행 티켓을 쥐었다.14명이 경쟁한 최고위원 선거에서는 박선원·이성윤·김용·한민수·서미화·최민희·김영호·임미애 후보 등 8명이 컷오프의 문턱을 넘어 5석의 최고위원 자리를 놓고 격돌한다.본선 진출 명단이 추려지면서 최고위원 선거전은 명확한 진영 대결로 굳어졌다. 컷오프를 통과한 8인 중 이성윤·한민수·최민희 후보 3명은 친청계로 분류된다.당대표 경선에서 김 전 총리와 송 의원이 '반청(반정청래) 연대'를 형성하고 있는 만큼, 최고위원 후보들 역시 각 당대표 주자들과 '러닝메이트' 짝짓기를 통해 세몰이에 나설 전망이다. 소수인 친청계 최고위원 후보들의 경우 이미 경선 단계부터 스스로를 '팀정청래'로 칭하며 정 전 대표와 연대 전선을 구축해 왔다. 진영의 승리를 위한 양측의 단체 행동과 계파 대결이 예상된다.소병훈 당 선관위원장은 이날 결과 발표에 앞서 "이번 전당대회는 이재명 정부의 국정동력을 확보하고 민생회복 완수를 위한 약속의 장"이라며 "유능한 집권여당의 실력을 확실히 증명해야 한다"고 당부했다.선관위에 따르면 본경선은 전국대의원·권리당원 투표(1인 1표제) 70%와 국민여론조사 30%를 합산해 치러진다. 다음 달 1일 충청권을 시작으로 전국 순회 경선에 돌입하며, 8월 17일 대전컨벤션센터에서 열리는 전당대회에서 최종 지도부가 결정된다.