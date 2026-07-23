닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

국힘 상임위 배정 놓고 의원들 거센 반발…고성에 신체접촉까지

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260723010008777

글자크기

닫기

김동욱 기자

승인 : 2026. 07. 23. 20:15

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

국민의힘 의원총회-03
정점식 국민의힘 원내대표가 23일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 상임위원장 후보자 선출 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. /이병화 기자
국민의힘 일부 의원들이 22대 국회 후반기 상임위원회 배정 결과를 두고 원내지도부에 강하게 항의한 것으로 확인됐다.

국민의힘은 23일 의원총회를 열어 자당 몫 상임위원장 후보를 선출한 뒤 의원별 상임위원회 배정 결과를 전달했다. 그러나 일부 의원들은 배정 결과에 반발했다. 재정경제기획위원회에 배정된 한 재선 의원은 의원총회에서 김승수 원내운영수석부대표를 향해 "눈에 뵈는 게 없냐"고 항의한 것으로 전해졌다.

상임위원장 선출을 위한 국회 본회의를 마친 뒤에도 의원들의 불만은 이어졌다. 행정안전위원회에 배정된 또 다른 재선 의원은 정점식 원내대표를 직접 찾아가 강하게 항의했다. 이 과정에서 해당 의원은 정 원내대표를 향해 "정점식 이리 와"라고 목소리를 높였고, 신체 접촉도 있었던 것으로 알려졌다.

이에 정 원내대표가 "화를 가라앉히고 다음에 오라"고 하자 해당 의원은 "상임위 배정 원칙이 무엇인지 설명하라"며 물러서지 않은 것으로 전해졌다. 당시 두 사람의 고성이 원내대표실 밖까지 들릴 정도였다.

정 원내대표는 의원들의 항의가 끝난 뒤 기자들과 만나 "일상적으로 있을 수 있는 일은 아니다"라면서도 "내부 문제를 갖고 이야기하는 것은 적절하지 않다"고 말했다.

원내지도부 관계자는 "의원들의 상임위 배정는 원내대표 권한"이라며 "최대한 원칙에 따라 권한을 행사했다"고 설명했다.
김동욱 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

“프로야구 선수·월급 300만원” 아파트 상담 공개…두산 윤준호 거론

뷰카 치약 회수명령 20일 만에 소비자 안내…식약처 표시방식도 혼선

[단독]사관학교공청회, 내달 13일 개최…국방부 “다양한 의견 수렴”

합수본, 선관위 압수수색…‘투표 통계 조작’ 포착

거대곰탕 일부 생산분 ‘맛의 변질’ 확인…환불 진행에도 소비자 불만 확산

“지방 이전, 법률 무시한 폭거”… 농협 노조, 국토부 앞 ‘결사반대’ 집회

미, 이란전 확전 전력 증강...호르무즈·홍해·흑해 3대 원유 수송로 위기, 세계경제 압박

지금 뜨는 뉴스

‘허위사실 유포 혐의’ 박수홍 형수, 항소심서 벌금 1200만원 선고

비오는날 땡기는 라면, 맛잘알이 추천하는 최고의 조합은

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다