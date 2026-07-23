“한쪽 의지만으론 안돼”… 조현, 北불참 ARF서 ‘대화 손짓’

조현 외교부 장관(왼쪽 여섯번째)이 23일 필리핀 마닐라 국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 아세안 11개국 및 한·중·일간 회의체인 아세안+3(APT) 외교장관회의에 참석한 외교수장들과 기념 촬영을 하고 있다. /연합