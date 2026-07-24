태광그룹 일주재단, 국내학사 장학생 60명 선발

예체능계열 선발 인원 확대

사진1 0 태광그룹 일주학술문화재단이 23일 서울 종로구 흥국생명빌딩에서 '제34기 국내학사 장학증서 수여식'을 열고 기념촬영을 하고 있다. /태광그룹

태광그룹 일주학술문화재단이 국내학사 장학생을 선발했다.24일 태광그룹에 따르면 지난 23일 서울 종로구 흥국생명빌딩에서 '제34기 국내학사 장학증서 수여식'이 개최됐다. 이날 행사에서는 멘토링 봉사활동을 성실히 수행한 우수 멘토 7명에 대한 표창도 진행됐다. 일주재단 국내학사 장학생들은 2012년부터 공동생활가정(그룹홈) 아동들을 대상으로 학습 멘토링을 진행해왔으며 2023년부터는 지역아동센터까지 지원 대상을 확대해 보다 많은 아동·청소년의 성장과 배움을 지원하고 있다.장학생들은 수여식 이후 진행된 여름캠프에서 멘토링 기초 교육과 장학생 오리엔테이션에 참여하고 서로 교류하는 시간을 가졌다.올해 선발된 국내학사 장학생은 총 60명으로 인문사회계열 18명, 자연공학계열 27명, 예체능계열 15명이다. 재단은 올해 다양한 분야의 인재를 폭넓게 채용하고자 예체능계열 선발 인원을 확대한 것으로 전해졌다. 체육 분야에서는 기존 체육교육학 학생 외에 농구·태권도·유도 등 스포츠 유망주까지 선발 대상을 확대했다. 선발된 장학생들에게는 최대 5학기 동안 학기당 400만원의 생활비 장학금과 별도의 학업 보조금도 지원한다.일주재단은 '자원이 없는 나라일수록 인재를 키워야 한다'는 설립자 고(故) 이임용 선대 회장의 철학에 따라 1991년부터 국내학사 장학생을 선발해왔다. 지금까지 국내외 학사 및 석·박사 장학사업과 사회공헌사업을 통해 총 1983명에게 617억원을 지원해왔다.김민수 이사장은 "장학생들이 '나무는 숲과 함께 자라야 한다'는 설립자 정신을 가슴에 새기고, 자신이 받은 배려와 도움을 사회에 나누는 따뜻한 지성인으로 성장해 주기를 바란다"며 "재단은 단순히 장학금을 지원하는 데 그치지 않고, 장학생 한 사람 한 사람의 성장과 미래를 함께하는 든든한 동반자가 되겠다"고 밝혔다.