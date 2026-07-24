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올 상반기 나무 심기·김장 봉사…SK디스커버리, 지역 사회공헌 성과 공개

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김영진 기자

승인 : 2026. 07. 24. 10:14

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SK디스커버리 여름 김장
SK디스커버리 관계사 구성원들이 지난 6월 분당구 구미동 하얀마을복지회관에서 진행한 여름 김장 나눔 봉사활동 종료 후 기념 촬영을 하고 있다./SK디스커버리
SK디스커버리가 관계사와 함께 진행한 상반기 지역 사회공헌 성과를 공유했다.

회사는 SK케미칼·SK가스·SK바이오사이언스 등 관계사가 함께 참여하는 연합 봉사활동을 상반기 중 두차례 개최해 총 60명의 구성원이 참여했다고 24일 밝혔다.

연합 봉사 활동은 SK디스커버리가 판교, 울산, 안동 등 사업장이 위치한 지역 내 사회 문제 해결과 취약 계층 지원을 위해 산하 관계사와 공동으로 추진하고 있는 사회공헌활동이다.

상반기에는 5월 서울 상암동 소재 하늘공원에서 식재 행사를 진행해 200주의 나무를 심었고, 6월에는 성남시 하얀마을복지회관에서 진행된 여름 김장 봉사활동에 참여해 김치 400박스를 지역 취약 계층에 전달했다. 이 과정에서 법무, 홍보, 재무 등 직군 별로 참여자를 구성해 봉사 활동을 함께 하며 관계사 유사 직군 구성원 간 유대감을 높였다는 평가를 받는다.

SK디스커버리는 하반기에도 희망메이커 아동 초청 문화체험, 어르신 밑반찬 지원, 농촌 일손 돕기 등 다양한 영역에서의 활동을 이어 나간다는 계획이다.

전효남 SK디스커버리 SV센터 실장은 "기후 문제를 비롯해 소외 계층이 겪고 있는 크고 작은 어려움은 관계사 구성원 모두가 협심해 고민하고 참여해야 하는 공통된 과제"라며 "SK디스커버리 산하 관계사 구성원이 이웃의 사회 문제에 관심을 기울이고 접점을 넓힐 수 있는 기회를 지속 마련해 나갈 것"이라고 밝혔다.
김영진 기자

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