고려아연 온산제련소, 전용 소방차 도입…화재 초기 대응 강화

1t 전기트럭 기반 전용 소방차 도입

자체 소방대와 연계해 화재 '골든타임' 확보

소방당국 합동훈련·안전 투자 지속 확대

고려아연 온산제련소 소방방재팀이 최근 도입한 전용 소방차를 활용해 초기 진압을 위한 모의 훈련을 하고 있다.(사진 제공=고려아연) 0 고려아연 온산제련소 소방방재팀이 최근 도입한 전용 소방차를 활용해 초기 진압을 위한 모의 훈련을 하고 있다./고려아연

고려아연 온산제련소가 화재 발생 시 신속한 초동 대응을 위해 전용 소방차를 도입했다. 자체 소방대와 연계해 초기 대응 시간을 단축하고 생산시설과 인명 피해를 최소화하는 등 안전 관리 역량을 강화한다는 방침이다.24일 고려아연은 온산제련소에 최근 화재 발생 시 '골든타임'을 확보하기 위해 전용 소방차를 도입했다고 밝혔다. 생산시설과 인명 피해는 물론 환경오염까지 최소화하기 위한 조치다.이번에 도입한 차량은 650리터 물탱크와 전동식 펌프를 탑재한 1t 전기트럭 기반 소방차다. 생산설비가 밀집한 제련소 환경을 고려해 기동성을 높였고, 복잡한 설비 사이에도 신속하게 접근할 수 있도록 설계됐다. 분당 500리터의 방수량과 최대 15바(bar) 압력의 소방펌프를 갖췄으며 전방 자동방수와 호스릴 방수, 일반 소방호스 방수 등을 상황에 맞게 활용할 수 있다.고려아연은 전용 소방차가 일반 소방대 도착 전 자체 방재조직의 초기 화재 진압과 확산 방지에 기여할 것으로 기대하고 있다. 특히 제련소처럼 고온·전기설비가 밀집한 사업장은 초기 대응이 피해 규모를 좌우하는 만큼 화재 대응 역량을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.온산제련소는 현재 자체 소방대를 운영하며 정기 소방훈련과 비상 대응훈련을 실시하고 있다. 앞으로는 전용 소방차 운영과 함께 임직원 안전교육을 확대하고, 소방당국 등 관계기관과 합동훈련과 정보 공유를 강화해 화재 대응 체계를 지속적으로 고도화할 계획이다.고려아연 관계자는 "사업장 특성을 가장 잘 아는 내부 방재조직의 역할이 중요하다"며 "안전 투자를 확대해 근로자와 생산시설, 지역사회의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.