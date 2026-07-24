솔루스첨단소재, 전지박 선전에도 2분기 영업손실 이어가

영업손실 213억원 기록

수익성 개선했지만…대외 악재 영향

하반기 하이엔드 제품 등으로 반등 노려

중요비_솔루스첨단소재 CI 0 솔루스첨단소재 CI./솔루스첨단소재

솔루스첨단소재는 2026년 2분기 연결기준 매출 1019억원, 영업손실 213억원을 잠정 기록했다고 밝혔다고 24일 밝혔다.매출은 전년 동기 778억원 대비 약 31%, 전분기 881억원 대비 약 16% 증가했다. 영업손실은 전년 동기 208억원 대비 소폭 증가했으나 전분기 324억원 대비 크게 감소했다. 매각 절차가 완료된 동박(회로박) 사업 부문은 이번 분기부터 중단사업으로 분류됐다.수익성 개선에도 불구하고 적자가 지속된 배경에는 대외 악재가 자리하고 있다. 판매 확대와 가동률 상승에도 불구하고 전쟁 여파에 따른 전력비 및 원자재 가격 상승, 환율 변동 등이 비용 부담을 키웠다. 여기에 지난 3월 단행된 OLED 신규 공장 확장 이전 비용도 일시적으로 실적에 영향을 미쳤다.부문별로는 명암이 갈렸다. 이차전지용 동박을 담당하는 전지박 사업부문은 매출 750억원을 기록하며 전년 동기 대비 63% 급증했다. 북미 시장에서는 기존 고객사향 전기차(EV) 수요가 늘어난 데다 AI 데이터센터 확대에 따른 에너지저장장치(ESS)용 공급이 성장을 이끌었다. 유럽 시장 역시 전기차 수요 회복세에 힘입어 EV·ESS용 제품 공급을 확대하며 외형 성장을 뒷받침했다.반면 OLED 사업부문은 매출 269억원으로 전년 동기 대비 15% 감소했다. 상반기 디스플레이 업계 계절적 비수기를 맞아 주요 고객사의 판매량이 줄었고, 메모리 가격 상승으로 스마트폰 제조사들의 원가 부담이 커지면서 일부 모바일 제품군 수요가 조정된 여파를 받았다. 중화권 고객사의 OEM 승인 일정 지연도 공급 차질로 이어졌다.솔루스첨단소재는 하반기부터 본격적인 반등을 노린다. 전지박 부문은 하이엔드 제품 중심의 믹스 개선과 북미 주요 고객사 물량 확대, CATL 등 유럽 고객사 양산 확대를 통해 수익성 개선을 꾀할 방침이다. OLED 사업 역시 IT 제품향 양산 본격화와 신규 라인 가동, 게이밍 모니터 수요 증가에 따른 대형 OLED 시장 확대를 발판 삼아 실적 회복에 나선다.곽근만 솔루스첨단소재 대표는 "북미와 유럽 고객사들의 전지박 수요가 지속 확대되고 있다. 하반기에는 제품 믹스 개선과 신규 프로젝트 양산 효과가 더해져 평균 가동률 상승과 함께 수익성 개선 기반을 마련할 것으로 기대한다"며 "OLED 사업 역시 IT 시장 확대에 따라 새로운 생산기지를 통한 신규 소재 공급으로 실적 개선을 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.