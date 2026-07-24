여름철 무더위 더 덥고 길어졌다…열대야 9월까지 이어져

기상청, 우리나라 폭염·열대야 변화 발표

폭염 최대 30일 빨라지고 종료는 10일 늦어져

열대야는 9월까지…3배 늘어

여름철 기온은 0.3도가량 증가

장마 일시 소강 그리고 무더위<YONHAP NO-4088> 0 지난 19일 서울 용산구 한국숲정원 일대에서 PT체조를 마친 한 시민이 땀을 닦고 있다. /연합

최근 10년간 한반도의 폭염 시작 시기는 빨라지고 열대야가 끝나는 시기는 늦어지면서 여름철 무더위 기간도 길어진 것으로 분석됐다. 열대야 시작은 5∼10일 빨라졌고 끝나는 시기는 10∼20일 늦어져 여름철 무더위가 사실상 6월부터 9월까지 이어지는 양상을 보였다.기상청이 24일 발표한 '우리나라 폭염과 열대야 발생 특성 변화' 분석 결과에 따르면 최근 10년(2016∼2025년) 전국 폭염은 과거 10년(1973∼1982년)보다 10∼30일가량 일찍 시작하고, 종료 시점은 10일가량 늦어졌다. 폭염은 일 최고기온이 33도 이상인 더위를 말한다.서울·이천·춘천·청주 등 중부지역과 광주·구미·의성·울진은 과거 10년에서는 7월 상·중순에 폭염이 시작된 반면, 최근 10년 들어서는 6월에 폭염이 시작됐다. 대표적으로 서울의 경우 과거 10년엔 평균 7월 19일에 시작하던 폭염이 최근 10년엔 6월 24일에 시작했다. 폭염이 상대적으로 빨리 시작되는 강릉과 대구도 최근 10년 평균 폭염 시작일이 각각 6월 9일과 6월 1일로 눈에 띄게 빨라졌다. 구체적으로 과거 10년(6월 28일과 6월 11일)보다 강릉은 19일, 대구는 10일 일렀다.열대야 종료 시점 역시 대부분 지역에서 늦어져, 일부 남해안과 남부지역, 제주에서는 9월까지 이어지는 사례가 나타났다. 특히 강릉은 과거 10년 동안 7월 17일에 시작하던 열대야가 최근 10년에서는 26일 이른 6월 21일에 시작하고, 종료 시점은 8월 12일에서 8월 28일로 16일 늦어지면서 열대야일이 40일이나 늘었다.폭염 발생일수도 크게 증가했다. 최근 10년간 전국 평균 폭염일수는 18.3일로 과거 10년의 8.3일보다 2.2배 많았고, 열대야일수는 12.2일로 과거 4.1일보다 3배 수준으로 늘었다. 특히 지난해 열대야일수는 전국 평균 24.5일로 관측 이래 가장 많아 종전 기록인 1994년보다도 크게 증가한 것으로 집계됐다. 1973년부터 2025년까지 장기 추세를 보면 전국 폭염일수는 10년마다 1.8일, 열대야일수는 1.6일씩 증가했다.기상청은 이러한 변화의 배경으로 여름철 평균기온 상승과 북태평양고기압의 변화를 꼽았다. 1973년부터 2025년까지 우리나라 여름철 평균기온은 10년마다 0.28도 상승했으며, 북태평양고기압이 예년보다 일찍 우리나라로 확장하고 늦게까지 유지되는 경향이 강해졌다. 여기에 우리나라 주변 해수면 온도 상승이 더해지면서 폭염과 열대야의 발생 빈도와 강도, 지속 기간이 모두 확대된 것으로 분석됐다.기상청은 "여름철 기후 특성이 변화함에 따라 온열질환 예방뿐 아니라 전력 수급, 농축수산업 피해 저감 등 사회 전반의 폭염 대응 체계도 장기화하는 더위에 맞춰 보완할 필요가 있다"고 당부했다.