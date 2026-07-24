정부, 새마을금고 건전성 특별관리 연말까지 연장

상시 모니터링·합동검사 지속…하반기 22곳 추가 점검

8월부터 예수금 동향 실시간 파악…부실 금고 구조조정 가속

행안부3 0 /박성일 기자

정부가 새마을금고의 건전성 개선을 위해 금융당국 합동 특별관리 체계를 올해 말까지 연장한다. 부실 금고 합병과 합동검사를 이어가는 한편 예수금 흐름도 실시간으로 들여다볼 방침이다.행정안전부와 금융위원회, 금융감독원, 예금보험공사, 한국은행은 당초 이달 종료할 예정이던 새마을금고 건전성 특별관리 태스크포스(TF)를 연말까지 운영한다고 24일 밝혔다.특별관리 TF는 지난해 12월 출범해 매주 영상회의를 열고 새마을금고의 경영지표와 예수금 동향을 점검해왔다. 관계기관 간 정보 공유와 합동검사, 구조조정, 제도 개선 방안도 함께 논의하고 있다.정부는 특별관리 이후 새마을금고의 주요 경영지표가 지난해 같은 기간보다 개선되는 추세라고 설명했다. 구체적인 올해 6월 말 경영지표는 다음 달 말 경영공시를 통해 공개된다.부실 금고 구조조정에도 속도를 내고 있다. 올해 상반기 합병된 새마을금고는 21곳으로 지난해 같은 기간 7곳의 3배에 이른다. 새마을금고 합병은 2023년 하반기 5곳에서 2024년 12곳, 지난해 25곳으로 늘었다.행안부와 예보, 새마을금고중앙회는 별도의 구조조정 촉진 TF를 연말까지 운영해 부실 금고 정리를 이어갈 계획이다. 예보는 합병 이후에도 금고가 안정적으로 운영될 수 있도록 부실 원인을 조사하고 경영 컨설팅을 지원한다.감독기관의 정보 접근 체계도 강화된다. 새마을금고는 지난 3월 말부터 다른 상호금융기관과 마찬가지로 금감원의 자료제출 시스템을 통해 수시로 경영 자료를 제출하고 있다. 정부는 오는 8월부터 금융당국이 새마을금고의 예수금 동향을 실시간으로 확인할 수 있도록 별도의 모니터링 시스템도 가동할 예정이다.정부 합동검사는 올해 상반기 35곳에서 진행됐다. 정부는 하반기 22곳을 추가로 검사해 연간 검사 대상을 지난해 32곳에서 올해 57곳으로 확대할 방침이다. 검사 과정에서 임직원의 고의나 중대한 과실이 확인되면 엄중하게 제재하기로 했다.정부는 금리와 환율 변동성이 커지고 증시 활황에 따른 자금 이동 가능성이 있는 만큼 하반기에도 새마을금고의 경영 여건이 녹록지 않을 것으로 보고 있다. 이에 관계기관 간 상시 공조 체계를 유지하면서 새마을금고의 장기적인 건전성 확보와 지속 가능한 발전 방안도 함께 논의할 계획이다.