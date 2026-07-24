축구대표팀, 아시안컵 전까지 임시 사령탑 체제… A매치 6경기 치른다

축구협회 첫 이사회에서

공개채용 방식 확정했다

국가대표 수당 2배 인상

clip20260724161721 0 대한축구협회 이사회. /제공=대한축구협회

한국 축구대표팀이 내년 아시안컵 개막 전까지 치르는 모든 A매치를 임시 감독 체제로 소화하게 됐다.대한축구협회는 24일 서울 종로구 축구회관에서 이용수 직무대행 체제의 첫 이사회(제6차)를 열고 대표팀 임시 감독 선임 방안을 의결했다.이사회 결정에 따라 임시 감독의 계약 기간은 11월 A매치 기간까지다. 이에 따라 대표팀은 9∼10월 4경기와 11월 2경기 등 총 6차례 A매치를 임시 사령탑이 이끌게 된다.이후 대표팀은 1월 7일 사우디아라비아에서 개막하는 2027 아시안컵에 출전한다. 결국 정식 감독은 대회 직전에야 지휘봉을 잡게 돼, A매치에서 선수단을 충분히 점검할 기회 없이 아시안컵을 치러야 하는 상황이다.축구협회는 대한체육회 '국가대표 선발 및 운영 규정'에 따라 공개채용 방식으로 임시 감독을 선임하기로 했다. 감독뿐 아니라 코치진까지 포함한 이른바 '사단' 형태로 지원을 받으며, 구체적인 지원 일정과 자격 요건은 추후 공개할 예정이다.이사회에서는 차기 대한축구협회장 선거 준비 절차도 함께 논의됐다. 최근 개정된 대한체육회 정관과 회장 선거관리 규정에 맞춰 향후 선거 운영 방안이 보고됐으며, 회원종목단체 회장 궐위 시 선출 기한을 연장하고 선거인단 규모를 확대할 수 있도록 변경된 규정도 공유됐다.아울러 학계와 법조계, 언론계 등 외부 인사로 구성되는 선거운영위원회 설치도 승인됐다.축구협회는 "선거운영위는 추후 협회 정관 및 회장 선거관리 규정의 변경 절차가 완료된 후 회장 선거일이 확정되면 본격적인 활동을 해나갈 예정"이라면서 "국제축구연맹(FIFA) 정관과 체육회 정관 및 회원종목단체 규정, 'K-축구혁신위원회'와의 논의 사항 등을 면밀히 검토해 선거인단 확대 및 선거제도를 수립할 계획"이라고 말했다.국가대표 처우 개선도 이뤄졌다. 이사회는 각급 대표팀 선수 수당 인상안을 의결해 소집 수당을 하루 10만원에서 20만원으로 올리기로 했다.이용수 직무대행은 "협회의 빠른 정상화 및 대내외적 신뢰 회복을 위해 오늘 승인된 안건들을 법리적, 절차적 기준을 준수하여 신속히 수행할 수 있도록 하겠다"고 말했다.