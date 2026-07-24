인턴·자격증·훈련 이력 한 번에…통합경력증명 서비스 29일 개시

고용보험·국가기술자격·직업훈련 등 경력정보 24종 한곳서 조회

이력서 자동완성·QR코드 진위 확인…2027년까지 31종으로 확대

취업 어려워진 청년층 0 7월 23일 서울의 한 대학교 일자리플러스센터 앞 모습. /연합뉴스

취업 준비생과 중소기업 재직자, 프리랜서가 여러 기관에 흩어진 경력·자격 정보를 한곳에서 확인하고 증명할 수 있게 된다.고용노동부(노동부)는 오는 29일부터 고용24 누리집과 애플리케이션에서 '통합경력증명 서비스'를 시작한다고 24일 밝혔다.그동안 대기업이나 공공기관과 달리 자체 경력증명 시스템이 없는 중소기업 재직자·퇴직자와 프리랜서는 건강보험 자격득실확인서나 계약서, 통장 사본 등을 일일이 준비해야 했다. 청년 구직자도 인턴과 일경험, 자격증, 학력, 직업훈련 이수 내역 등을 증명하기 위해 여러 기관에서 각각 서류를 발급받아야 했다.앞으로는 고용24에서 정부가 확인한 경력정보를 한눈에 조회하고 고용부 장관 명의의 통합경력증명서를 발급받을 수 있다.서비스 개시 시점에는 고용보험 가입 이력과 국가기술자격, 직업훈련 이수 정보, 공공일자리·일경험 참여 이력, 국가직무능력표준(NCS) 기반 교과 이수 내역 등 24종이 연계된다.고용24에서 이력서를 작성할 때는 전체 경력 가운데 필요한 항목을 선택하면 관련 정보가 자동으로 입력된다. 여러 증명서를 별도 파일로 첨부해야 하는 부담도 줄어들 전망이다.기업 인사담당자는 통합경력증명서의 QR코드나 발급번호를 조회해 지원자가 제출한 경력과 자격 정보를 한 번에 확인할 수 있다.노동부는 오는 11월부터 구직자 동의를 받아 민간 취업플랫폼에도 경력정보를 제공할 계획이다. 민간 플랫폼에서도 이력서 자동완성 등의 서비스를 이용할 수 있도록 한다.프리랜서와 해외취업 경력, 공인민간자격, 대학 교육정보, 한국사능력검정시험과 어학성적 등도 순차적으로 연계해 2027년까지 제공 정보를 31종으로 확대한다.이번 서비스는 대통령비서실 청년미래자문단이 제안한 '프리랜서 경력증명 시스템 구축'에서 출발했다. 노동부는 이날 서울 성동구 KT&G 상상플래닛에서 청년과 기업 인사담당자, 직업상담사 등이 참여한 토크콘서트를 열고 서비스 개선 방안을 논의했다.김영훈 노동부 장관은 "취업을 준비하는 청년들이 경력을 증명하기 위해 여러 기관을 찾아다니는 대신 자신의 역량을 키우는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있도록 디지털 고용서비스를 지속적으로 혁신하겠다"고 말했다.