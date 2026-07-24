NH농협금융, 상반기 순익 1조7791억원 ‘역대 최대’…증권이 견인

전년 동기 대비 9.2% 증가

증권 순익 증가폭, 그룹 전체 웃돌아

은행·보험 부진 자본시장 계열사가 상쇄

1조2000억원 증자로 성장 기반 확충

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NH농협금융그룹이 자본시장 호황에 힘입어 역대 최대 상반기 실적을 달성했다. NH투자증권의 순이익이 두 배 이상 급증하며 은행·보험 계열사의 부진을 상쇄한 것으로 나타났다. 특히 NH투자증권의 순이익 증가액이 그룹 전체 순이익 증가분을 크게 웃돌면서 그룹 실적을 견인했다.NH농협금융은 올해 상반기 당기순이익이 1조7791억원으로 전년 동기 대비 9.2% 증가했다고 24일 밝혔다. 영업이익은 3조2016억원으로 같은 기간 14.0% 늘었다. 2분기 순이익은 9104억원으로 1분기보다 4.8% 증가했다.이자이익은 4조4422억원으로 전년 동기 대비 8.4% 증가했다. 핵심예금과 기업금융을 중심으로 우량자산을 확대하고 조달비용을 관리한 결과라는 설명이다. 은행과 카드 부문을 합산한 순이자마진은 지난해 말 1.67%에서 올해 6월 말 1.74%로 상승했다.기업여신은 지난해 말보다 3조7000억원, 전년 동기보다 8조4000억원 증가했다. 6월 말 기준 그룹 대출채권은 381조2000억원으로 지난해 말보다 5조3000억원 늘었다.비이자이익은 1조9599억원으로 전년 동기 대비 47.4% 증가했다. 주식거래 브로커리지 수익과 자산운용 규모가 확대되면서 수수료이익이 71.2% 늘어난 1조6814억원을 기록했다. 유가증권·외환 등 이익은 9573억원으로 0.6% 증가했다. 시장금리 상승에 따른 채권 평가손실에도 전략적 운용을 통해 관련 수익 규모가 소폭 늘었다는 설명이다.계열사별로 NH투자증권의 상반기 순이익은 9652억원으로 전년 동기 대비 107.5% 증가했다. 순이익 증가액은 5002억원으로 그룹 전체 증가액인 1504억원을 크게 웃돌았다. NH-아문디자산운용의 순이익도 342.7% 늘어난 694억원을 기록했다.NH농협은행의 상반기 순이익은 1조1629억원으로 전년 동기 대비 2.1% 감소했다. 이자이익과 수수료이익은 각각 3207억원과 615억원 늘었지만, 유가증권운용이익이 1885억원 줄고 신용손실충당금전입액이 1090억원 증가했다. 다만 2분기 순이익은 6052억원으로 1분기보다 8.5% 늘었다.보험 계열사도 부진했다. NH농협생명의 순이익은 351억원으로 전년 동기 대비 77.3% 감소했고, NH농협손해보험도 717억원으로 18.1% 줄었다.충당금과 비용 부담도 커졌다. 그룹의 신용손실충당금전입액은 4088억원으로 전년 동기보다 776억원 증가했고, 판매관리비는 4832억원 늘어난 2조9629억원으로 집계됐다. 6월 말 고정이하여신비율은 지난해 말보다 0.02%포인트 상승한 0.65%, 대손충당금적립률은 9.49%포인트 하락한 155.31%를 기록했다.아울러 농협금융은 지난 6월 농협중앙회로부터 1조2000억원 규모의 유상증자를 받았다. 이 가운데 NH농협은행에 5000억원, NH투자증권에 4000억원, NH농협캐피탈에 1000억원 등 핵심 계열사에 총 1조원을 출자했다.농협금융 관계자는 "하반기부터 증자 효과가 본격화하며 수익성 개선이 가속화할 것으로 기대된다"고 밝혔다.