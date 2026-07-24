현대위아, 2분기 영업익 10.6% 감소…“하반기 HEV·열관리 성장”

매출액 2조3537억원…전년 比 8% 올라

영업이익은 504억원으로 10.6% 줄어

2026013001002357000139331 0 현대위아가 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 공개한 통합 열관리 모듈의 모습./현대위아

현대위아가 올해 2분기 국내 완성차 생산 증가와 차량 부품 판매 확대에 힘입어 매출 성장세를 이어갔다. 다만 미국 관세 영향과 미래 사업 투자를 위한 비용 증가로 영업이익은 소폭 감소했다.현대위아는 2분기 연결 기준 매출액 2조3537억원, 영업이익 504억원을 기록했다고 24일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 8.0% 증가했지만, 영업이익은 10.6% 감소했다. 당기순이익은 506억원으로 전년 동기 대비 192.1% 증가했다.사업 부문별로는 차량부품 부문 매출이 2조1799억원으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했다. 기타 부문 매출은 1739억원으로 1.6% 늘었다.차량부품 부문 성장은 국내 완성차 생산 물량 증가와 모듈·구동부품 판매 확대가 이끌었다. 특히 완성차 생산 회복에 따른 부품 공급 증가와 주요 부품 판매 확대가 매출 성장에 기여했다.다만 수익성은 다소 악화됐다. 미국 관세 부담이 반영된 데다 열관리 부품과 하이브리드 엔진 등 미래 성장 분야에 대한 양산 투자 비용이 증가한 영향이다.현대위아는 하반기부터 미래 사업 성과가 본격화될 것으로 기대하고 있다. 멕시코 법인의 하이브리드 엔진 양산이 본격화되고, 전기차 전환 과정에서 중요성이 커지고 있는 열관리 부품과 구동부품 매출도 지속 확대될 것으로 전망했다.현대위아 관계자는 "열관리 시스템과 방위산업, 모빌리티 솔루션 등 미래 성장 분야 경쟁력을 강화하고 있다"며 "하반기에는 신사업 매출 확대를 통해 성장 기반을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.