김윤덕 국토장관 ·오세훈 서울시장 회동…‘주택 공급 확대’ 논의

이미지 0 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 지난해 12월 서울 중구 달개비에서 오찬회동 후 취재진 질의응답을 마친 뒤 악수를 하고 있다./박성일 기자

김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 만나 주택시장 현황과 공급 확대 방안을 논의했다. 서울 집값과 전월세 가격이 함께 오르는 가운데 정부와 서울시가 주택 공급 확대를 위한 정책 조율에 나선 것으로 풀이된다.24일 국토부와 서울시에 따르면 김 장관과 오 시장은 이날 비공개로 만나 주택시장 동향과 주택 공급 확대를 비롯한 부동산 정책 전반에 대해 의견을 교환했다.최근 서울을 중심으로 주택 매매가격과 전세·월세 가격이 동시에 상승하는 '트리플 강세'가 이어지면서 정부는 공급 확대 방안 마련에 속도를 내고 있다. 전날에는 이재명 대통령 주재로 부동산 정책 국민 대토론회를 열고 시장 안정과 주택 정책에 대한 의견을 수렴했다.오 시장은 최근 정부의 부동산 정책에 대해 잇따라 목소리를 내고 있다. 이달 14일 국무회의에 참석한 데 이어 수요 억제와 대출 규제, 세제 강화에 치우친 정책보다는 공급 확대가 필요하다는 입장을 밝혀왔다. 특히 민간 재개발·재건축 활성화를 통한 도심 주택 공급 확대를 강조하고 있다.이날 회동에서는 서울시와 정부 간 이견이 이어지고 있는 용산국제업무지구 주택 공급 규모도 논의된 것으로 알려졌다.용산국제업무지구는 당초 6000여가구를 공급하는 방안이 검토됐지만, 정부가 지난 1월 29일 발표한 부동산 공급 대책을 통해 주택 공급 규모를 1만가구로 확대했다. 서울시는 주택이 과도하게 늘어날 경우 당초 계획한 국제업무·비즈니스 허브 기능이 약화될 수 있고, 사업계획 변경에 따른 행정절차로 사업 추진이 지연될 가능성도 우려하고 있다.서울시는 현재 최대 8000가구 수준을 수용할 수 있다는 입장이다.국토부와 서울시는 도심 주택공급 확대 등 주요 주택정책 현안을 지속적으로 논의하고 있다. 국토부는 이날 용산국제업무지구와 관련해 "구체적으로 결정되거나 합의된 사항은 없다"고 밝혔다.이번 회동을 계기로 정부와 서울시가 주택 공급 확대를 위한 협의에 속도를 낼지 주목된다. 특히 용산국제업무지구를 비롯해 서울 도심 내 주요 개발사업의 주택 공급 규모와 재개발·재건축 활성화 방안 등이 향후 협의의 주요 쟁점이 될 전망이다.