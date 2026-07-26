KB국민은행, 블록체인 기반 수출입 결제 출시…국내 은행 첫 상용화

JP모간 키넥시스 활용해 수출입 기업 결제 서비스에 활용

clip20260723173434 0 KB국민은행 전경./KB국민은행

KB국민은행이 블록체인 기반 국제결제 서비스 도입으로 수출입 기업의 해외 송금 경쟁력 강화에 나선다.KB국민은행은 26일 JP모간 키넥시스의 블록체인 기반 결제 네트워크를 활용한 수출입 기업결제 서비스를 다음 달 중 출시한다고 밝혔다.이번 서비스는 양사가 체결한 '국경 간 결제 혁신을 위한 블록체인 송금서비스 업무협약'을 바탕으로 추진된다. JP모간 키넥시스는 기관 전용 블록체인 기반 결제 플랫폼으로, 현재까지 누적 거래 규모가 4조달러를 넘는 글로벌 결제 인프라다. 글로벌 주요 금융회사들은 이미 해당 결제 네트워크를 활용하고 있으나, 국내 금융회사가 수출입 기업 결제 서비스에 활용하는 것은 국민은행이 처음이다.기존 국제은행간통신협회(SWIFT) 결제망과 연계해 24시간 실시간에 가까운 국제 송금과 외환결제를 지원하며, 프로그래머블 페이먼트(programmable payment) 기능을 제공해 국가 간 결제의 속도와 효율성을 높인 것이 특징이다.서비스는 KB국민은행 국내 영업점과 싱가포르 지점에서 이용할 수 있으며, 미국 달러 송금을 우선 지원한다. 송금 가능 국가는 한국을 비롯해 미국, 싱가포르, 사우디아라비아, 인도, 태국, 카타르, 아랍에미리트, 바레인, 남아프리카공화국 등 10개국이다.서비스 도입으로 국내 수출입 기업들은 해외 금융기관과 글로벌 기업을 대상으로 미국 달러 결제를 보다 신속하게 처리할 수 있게 된다. 특히 미국과 중동 등 시차와 영업일이 다른 국가와의 거래에서 결제 시간이 단축돼 무역 대금 확보 속도가 빨라지고 자금 운용 효율성도 높아질 전망이다.KB국민은행 관계자는 "이번 서비스는 글로벌 디지털 결제 인프라와 국내 기업금융 서비스를 연결한다는 점에서 의미가 있다"며 "변화하는 글로벌 결제 환경에 대응해 혁신적인 금융서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.